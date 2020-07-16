В Польше оппозиция потребовала признать выборы недействительными

Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве

ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польская оппозиция требует признать результаты выборов президента, прошедшие в минувшее воскресенье, недействительными.

"Мы требуем признать недействительными эти выборы", - сказал глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка в эфире телеканала TVN.

Он заявил, что президентские выборы "не были равными или честными, не соответствовали демократическим стандартам".

"В избирательном протесте, который мы подаем в Верховный суд, мы требуем признать выборы недействительными", - добавил Будка.

По его словам, в протесте описывается "ряд факторов, которые повлияли на то, что эти выборы были нечестными". Он пояснил, что, в частности, речь идет о "привлечении государственных финансов, привлечении общественного телевидения".