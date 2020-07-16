https://ria.ru/20200716/1574431052.html
В Польше оппозиция потребовала признать выборы недействительными
Польская оппозиция требует признать результаты выборов президента, прошедшие в минувшее воскресенье, недействительными. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:53
2020-07-16T11:53
рафал тшасковски
анджей дуда
бюро по демократическим институтам и правам человека
польша
в мире
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польша
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафал тшасковски, анджей дуда, бюро по демократическим институтам и правам человека, польша, в мире
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польская оппозиция требует признать результаты выборов президента, прошедшие в минувшее воскресенье, недействительными.
Глава Польши Анджей Дуда
с небольшим перевесом выиграл очередные президентские выборы, победив представителя оппозиции Рафала Тшасковского
.
"Мы требуем признать недействительными эти выборы", - сказал глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка в эфире телеканала TVN.
Он заявил, что президентские выборы "не были равными или честными, не соответствовали демократическим стандартам".
"В избирательном протесте, который мы подаем в Верховный суд, мы требуем признать выборы недействительными", - добавил Будка.
По его словам, в протесте описывается "ряд факторов, которые повлияли на то, что эти выборы были нечестными". Он пояснил, что, в частности, речь идет о "привлечении государственных финансов, привлечении общественного телевидения".
Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ
) ОБСЕ сообщило, что, "как и в первом туре выборов, общественное телевидение отличалось поддержкой одной стороны", а "государственные чиновники высокого ранга, в том числе премьер-министр, участвовали в избирательной кампании, что дало Дуде дополнительный перевес".