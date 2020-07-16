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В республике Алтай пройдут проверки открывшихся после ограничений турбаз
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести рейды по открывшимся после снятия ограничений турбазам и кафе и проверить, как они соблюдают санитарные... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:53
2020-07-16T11:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, туризм, коронавирусы, новости - туризм, республика алтай
БАРНАУЛ, 16 июл — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести рейды по открывшимся после снятия ограничений турбазам и кафе и проверить, как они соблюдают санитарные нормы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"По поручению Олега Хорохордина профильные министерства совместно с региональным управлением Роспотребнадзора должны провести рейдовые мероприятия по объектам туристического бизнеса и предприятиям общепита, получившим разрешение санитарной службы на возобновление деятельности. Руководители организаций, не обеспечившие выполнение требований противоэпидемического режима, будут привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.
Туристический сезон открыли в регионе 3 июля 2020 года, с этого же дня разрешили работать заведениям общепита. Исключение сделали только для Кош-Агачского района, число заболевших в котором превышает половину от всех зараженных в республике. 18 июля 2020 года в регион прилетают первые чартеры с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга.
"Особое внимание следует уделить санитарной защите персонала туристических баз. Они находятся в зоне риска, поэтому использование масок и перчаток, антисептических средств должно быть обязательным", — цитирует пресс-служба главу региона.
По данным оперштаба, за сутки в республике выявили 44 новых случая коронавируса, в числе зараженных — девять детей. Всего заболели 1198 человек. Шесть пациентов с COVID скончались с начала пандемии.