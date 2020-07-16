В республике Алтай пройдут проверки открывшихся после ограничений турбаз

БАРНАУЛ, 16 июл — РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил провести рейды по открывшимся после снятия ограничений турбазам и кафе и проверить, как они соблюдают санитарные нормы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"По поручению Олега Хорохордина профильные министерства совместно с региональным управлением Роспотребнадзора должны провести рейдовые мероприятия по объектам туристического бизнеса и предприятиям общепита, получившим разрешение санитарной службы на возобновление деятельности. Руководители организаций, не обеспечившие выполнение требований противоэпидемического режима, будут привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.

Туристический сезон открыли в регионе 3 июля 2020 года, с этого же дня разрешили работать заведениям общепита. Исключение сделали только для Кош-Агачского района, число заболевших в котором превышает половину от всех зараженных в республике. 18 июля 2020 года в регион прилетают первые чартеры с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Особое внимание следует уделить санитарной защите персонала туристических баз. Они находятся в зоне риска, поэтому использование масок и перчаток, антисептических средств должно быть обязательным", — цитирует пресс-служба главу региона.