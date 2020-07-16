Объявлен старт приема заявок конкурса на лучший медиацентр среди вузов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Молодежном центре медиа и коммуникаций МАСТ рассказали о том, как будет проходить конкурс на лучший медиацентр среди российских вузов в 2020 году, какие номинации ждут участников и как медиацентры продолжают развиваться. Мероприятие было организовано в формате шоу с подключением региональных вузов, а также интервью с членами жюри конкурса.

Главная цель конкурса — повышение эффективности работы медиацентров, а также формирование общего информационного пространства учебных заведений. Конкурс направлен на выявление лучших молодежных медиа страны, мотивацию вузов на развитие собственных информресурсов и поощрение творческих коллективов молодых журналистов. Конкурс будет проводиться в два этапа: сначала оценивается работа команды и уровень развития медиацентра. Прошедшие отборочный этап участники должны выполнить творческое задание.

В этом году ожидаются такие новые номинации, как "Лучший руководитель медиацентра вуза", "Лучший информационный ресурс" и другие. Также добавились номинации для организаций и молодежных учреждений, которые работают вне вуза, на уровне региона.

По мнению начальника управления проектов в области образования и социальной сферы дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, в этом году будет очень интересно посмотреть не только на новые информационные тренды, но и на новые форматы.

"Поэтому, если у вас есть идеи по новым медиа, которые всё больше входят в нашу жизнь: видео, фотоистории, подкасты, возможно, появятся VR и AR – делайте, присылайте. Я уверена, что нет предела совершенств", — рассказала Тюрина.

МАСТ занимается развитием медиацентров вузов и регулярно проводит мониторинг их деятельности. Команды создают в материалы в различных форматах: сейчас это шоу, подкасты, информационные программы и другое. Поэтому в рамках второго этапа было решено включить новые направления творческих работ. Также были расширены темы: "Год памяти и славы", "Урбанистика", "Молодые ученые" и другие. Партнером конкурса выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Директор Департамента информационной политики Министерства науки и высшего образования Глеб Федоров отметил, что конкурс позволит выявить самых перспективных людей и команды, а также покажет, к чему нужно стремиться.

Также участники шоу обсудили развитие молодежных медиа, идеях для реализации новых проектов и современных требованиях при создании контента а также перспективы развития индустрии в целом и роль молодых медийщиков в формировании трендов.

"Мы надеемся, что увидим классные видео по популяризации науки. Это один из самых сложных и недооцененных жанров", — отметил Федоров.

Прием заявок продлится до 7 сентября на официальном сайте проекта: mediacenter.iast.pro. Принять участие могут медиацентры, которые существуют на базе вузов. При этом в университете может не быть профильного направления для обучения в сфере медиа. По итогам конкурса создадут базу молодежных медиа России и сформируют рейтинг вузов. Церемония награждения победителей Конкурса состоится на V Всероссийском конгрессе молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения, который пройдет с 9 по 14 ноября 2020 года в Москве.

Организатор Конкурса – Международная ассоциация студенческого телевидения, партнерами выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, социальная сеть "ВКонтакте", "Европейская медиагруппа".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером II Конкурса на лучший медиацентр среди вузов России.