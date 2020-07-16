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Объявлен старт приема заявок конкурса на лучший медиацентр среди вузов
В Молодежном центре медиа и коммуникаций МАСТ рассказали о том, как будет проходить конкурс на лучший медиацентр среди российских вузов в 2020 году, какие... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:07
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Объявлен старт приема заявок конкурса на лучший медиацентр среди вузов

11:52 16.07.2020 (обновлено: 12:07 16.07.2020)
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© Фото : МАСТКонкурс Международной ассоциации студенческого телевидения
Конкурс Международной ассоциации студенческого телевидения
© Фото : МАСТ
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Молодежном центре медиа и коммуникаций МАСТ рассказали о том, как будет проходить конкурс на лучший медиацентр среди российских вузов в 2020 году, какие номинации ждут участников и как медиацентры продолжают развиваться. Мероприятие было организовано в формате шоу с подключением региональных вузов, а также интервью с членами жюри конкурса.
Главная цель конкурса — повышение эффективности работы медиацентров, а также формирование общего информационного пространства учебных заведений. Конкурс направлен на выявление лучших молодежных медиа страны, мотивацию вузов на развитие собственных информресурсов и поощрение творческих коллективов молодых журналистов. Конкурс будет проводиться в два этапа: сначала оценивается работа команды и уровень развития медиацентра. Прошедшие отборочный этап участники должны выполнить творческое задание.
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В этом году ожидаются такие новые номинации, как "Лучший руководитель медиацентра вуза", "Лучший информационный ресурс" и другие. Также добавились номинации для организаций и молодежных учреждений, которые работают вне вуза, на уровне региона.
По мнению начальника управления проектов в области образования и социальной сферы дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, в этом году будет очень интересно посмотреть не только на новые информационные тренды, но и на новые форматы.
"Поэтому, если у вас есть идеи по новым медиа, которые всё больше входят в нашу жизнь: видео, фотоистории, подкасты, возможно, появятся VR и AR – делайте, присылайте. Я уверена, что нет предела совершенств", — рассказала Тюрина.
МАСТ занимается развитием медиацентров вузов и регулярно проводит мониторинг их деятельности. Команды создают в материалы в различных форматах: сейчас это шоу, подкасты, информационные программы и другое. Поэтому в рамках второго этапа было решено включить новые направления творческих работ. Также были расширены темы: "Год памяти и славы", "Урбанистика", "Молодые ученые" и другие. Партнером конкурса выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Директор Департамента информационной политики Министерства науки и высшего образования Глеб Федоров отметил, что конкурс позволит выявить самых перспективных людей и команды, а также покажет, к чему нужно стремиться.
Также участники шоу обсудили развитие молодежных медиа, идеях для реализации новых проектов и современных требованиях при создании контента а также перспективы развития индустрии в целом и роль молодых медийщиков в формировании трендов.
"Мы надеемся, что увидим классные видео по популяризации науки. Это один из самых сложных и недооцененных жанров", — отметил Федоров.
Прием заявок продлится до 7 сентября на официальном сайте проекта: mediacenter.iast.pro. Принять участие могут медиацентры, которые существуют на базе вузов. При этом в университете может не быть профильного направления для обучения в сфере медиа. По итогам конкурса создадут базу молодежных медиа России и сформируют рейтинг вузов. Церемония награждения победителей Конкурса состоится на V Всероссийском конгрессе молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения, который пройдет с 9 по 14 ноября 2020 года в Москве.
Организатор Конкурса – Международная ассоциация студенческого телевидения, партнерами выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, социальная сеть "ВКонтакте", "Европейская медиагруппа".
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером II Конкурса на лучший медиацентр среди вузов России.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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15 июля, 14:30Культура
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Навигатор абитуриентаНаталья ТюринаРоссияОбщество
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