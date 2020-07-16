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https://ria.ru/20200716/1574430760.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 176
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 176, сообщает краевой РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, пермский край

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 176

11:49 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 176, сообщает краевой минздрав.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: два человека умерли от COVID-19, еще двое — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 104 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 72 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
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По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4705 случаев заражения COVID-19, в том числе 87 за последние сутки, выздоровели 3692 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииПермский край
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