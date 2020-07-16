В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 176

ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 176, сообщает краевой минздрав.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: два человека умерли от COVID-19, еще двое — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 104 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 72 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4705 случаев заражения COVID-19, в том числе 87 за последние сутки, выздоровели 3692 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.