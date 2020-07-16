https://ria.ru/20200716/1574430723.html
В Якутии впервые за семь лет школьник набрал сто баллов на ЕГЭ
Ученик школы №2 города Якутска Алексей Кычкин стал первым в регионе стобалльником ЕГЭ по географии за 7 лет, высший результат по литературе показали пять... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:47
2020-07-16T12:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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республика саха (якутия), якутск, общество
ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости.
Ученик школы №2 города Якутска
Алексей Кычкин стал первым в регионе стобалльником ЕГЭ по географии за 7 лет, высший результат по литературе показали пять выпускников, сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.
Как отметили в ведомстве, в четверг стали известны результаты ЕГЭ по географии, информатике и литературе. "Ученик национальной политехнической СОШ №2 города Якутска Алексей Кычкин стал первым в Якутии стобалльником по географии за 7 лет. Последний раз по географии такое количество баллов получал выпускник в 2013 году", - говорится в сообщении.
По информации министерства, экзамен по литературе сдали на 100 баллов пять выпускников: Анастасия Анкушина из СОШ №18 города Нерюнгри, ученица СОШ поселка Пеледуй Ленского района Екатерина Антипина, Владимир Печетов из Якутского городского лицея, Юлиана Семенова из Ботулинской СОШ Верхневилюйского улуса и Сардана Седалищева из Чурапчинской гимназии. Стобалльником по информатике стал выпускник Республиканского лицея-интерната Далирхан Ефремов.