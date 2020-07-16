В Якутии впервые за семь лет школьник набрал сто баллов на ЕГЭ

Как отметили в ведомстве, в четверг стали известны результаты ЕГЭ по географии, информатике и литературе. "Ученик национальной политехнической СОШ №2 города Якутска Алексей Кычкин стал первым в Якутии стобалльником по географии за 7 лет. Последний раз по географии такое количество баллов получал выпускник в 2013 году", - говорится в сообщении.