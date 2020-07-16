Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200716/1574430723.html
В Якутии впервые за семь лет школьник набрал сто баллов на ЕГЭ
Ученик школы №2 города Якутска Алексей Кычкин стал первым в регионе стобалльником ЕГЭ по географии за 7 лет, высший результат по литературе показали пять... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:35
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615004_0:148:3378:2048_1400x0_80_0_0_9a7d0ce425908228cd797f56a4496f85.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574320373.html
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615004_0:148:3378:2048_1400x0_80_0_0_9a7d0ce425908228cd797f56a4496f85.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615004_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0ae7d3202bd8afd1adbee3ef3c96accc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573615004_133:0:2181:2048_1400x0_80_0_0_22d33888dbec1efa5e75b8733192ca22.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), якутск, общество

В Якутии впервые за семь лет школьник набрал сто баллов на ЕГЭ

11:47 16.07.2020 (обновлено: 12:35 16.07.2020)
1704
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаспорт на столе во время сдачи Единого государственного экзамена
Паспорт на столе во время сдачи Единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Паспорт на столе во время сдачи Единого государственного экзамена. Архивное фото
ЯКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Ученик школы №2 города Якутска Алексей Кычкин стал первым в регионе стобалльником ЕГЭ по географии за 7 лет, высший результат по литературе показали пять выпускников, сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.
Как отметили в ведомстве, в четверг стали известны результаты ЕГЭ по географии, информатике и литературе. "Ученик национальной политехнической СОШ №2 города Якутска Алексей Кычкин стал первым в Якутии стобалльником по географии за 7 лет. Последний раз по географии такое количество баллов получал выпускник в 2013 году", - говорится в сообщении.
Сдача ЕГЭ по физике
14 июля, 11:37
Знания уже не те. Иркутянин предложил родственнику сдать ЕГЭ за себя
По информации министерства, экзамен по литературе сдали на 100 баллов пять выпускников: Анастасия Анкушина из СОШ №18 города Нерюнгри, ученица СОШ поселка Пеледуй Ленского района Екатерина Антипина, Владимир Печетов из Якутского городского лицея, Юлиана Семенова из Ботулинской СОШ Верхневилюйского улуса и Сардана Седалищева из Чурапчинской гимназии. Стобалльником по информатике стал выпускник Республиканского лицея-интерната Далирхан Ефремов.
601000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ЯкутскОбщество
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Работа скорой помощи
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 176
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Адвокат Сафронова не стал участвовать в рассмотрении жалоб на арест
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Польская оппозиция требует признать выборы президента недействительными
Руки в наручниках
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Школьник перед началом единого государственного экзамена
В Госдуме предложили ввести устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам
Женщина на автобусной остановке в Париже
Из больниц Парижа поступают "слабые сигналы" о возобновлении эпидемии
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Саратова будут судить за резонансное убийство девочки у гаражей
абочие проводят ремонт жилого дома в московском районе Капотня
Эксперт рассказал, можно ли не платить за капремонт дома​
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния