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Адвокат Сафронова не стал участвовать в рассмотрении жалоб на арест
Адвокат Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, Иван Павлов рассказал РИА Новости, что не стал участвовать в рассмотрении жалоб на его арест, дабы избежать... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:46
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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353
60
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Адвокат Сафронова не стал участвовать в рассмотрении жалоб на арест

11:46 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Адвокат Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, Иван Павлов рассказал РИА Новости, что не стал участвовать в рассмотрении жалоб на его арест, дабы избежать подписки о неразглашении и иметь возможность комментировать дело.
Сегодня Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобы на арест Сафронова.
"Если у меня отберут подписку о неразглашении, меня могут привлечь к уголовной ответственности, если я буду комментировать это дело, разглашать данные из закрытых судебных заседаний. Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом. Я буду дистанционно участвовать в деле как защитник, пока с меня не возьмут подписку. Я буду избегать встречи со следователем, чтобы этот период длился как можно дольше", - сказал Павлов.
"Иван и без того находится под защитой очень компетентных адвокатов", - добавил он.
На этой неделе следствие взяло подписку о неразглашении у всех адвокатов Сафронова, кроме Павлова, он в здание управления ФСБ не заходил.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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