Адвокат Сафронова не стал участвовать в рассмотрении жалоб на арест

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Адвокат Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, Иван Павлов рассказал РИА Новости, что не стал участвовать в рассмотрении жалоб на его арест, дабы избежать подписки о неразглашении и иметь возможность комментировать дело.
Сегодня Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобы на арест Сафронова.
"Если у меня отберут подписку о неразглашении, меня могут привлечь к уголовной ответственности, если я буду комментировать это дело, разглашать данные из закрытых судебных заседаний. Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом. Я буду дистанционно участвовать в деле как защитник, пока с меня не возьмут подписку. Я буду избегать встречи со следователем, чтобы этот период длился как можно дольше", - сказал Павлов.
"Иван и без того находится под защитой очень компетентных адвокатов", - добавил он.
На этой неделе следствие взяло подписку о неразглашении у всех адвокатов Сафронова, кроме Павлова, он в здание управления ФСБ не заходил.