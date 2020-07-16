Адвокат Сафронова не стал участвовать в рассмотрении жалоб на арест

"Если у меня отберут подписку о неразглашении, меня могут привлечь к уголовной ответственности, если я буду комментировать это дело, разглашать данные из закрытых судебных заседаний. Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом. Я буду дистанционно участвовать в деле как защитник, пока с меня не возьмут подписку. Я буду избегать встречи со следователем, чтобы этот период длился как можно дольше", - сказал Павлов.