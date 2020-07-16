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Из больниц Парижа поступают "слабые сигналы" о возобновлении эпидемии
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что из некоторых парижских больниц поступают "слабые сигналы" о возобновлении эпидемии коронавируса. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эммануэль макрон
франция
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция

Из больниц Парижа поступают "слабые сигналы" о возобновлении эпидемии

11:45 16.07.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЖенщина на автобусной остановке в Париже
Женщина на автобусной остановке в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Женщина на автобусной остановке в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что из некоторых парижских больниц поступают "слабые сигналы" о возобновлении эпидемии коронавируса.

"В некоторых парижских больницах мы наблюдаем слабые сигналы возобновления эпидемии, поэтому я прошу французов оставаться особенно острожными", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

Он отметил, что речь идет не о тревожных сигналах, а о тех, на которые стоит обратить особое внимание: число обращений в скорую, количество поступивших в больницы.
Во вторник о некоторых сигналах о возвращении эпидемии коронавируса говорил президента Франции Эммануэль Макрон. При этом он подчеркнул, что страна будет готова, если случится вторая волна.
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По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, зарегистрированы свыше 173 тысяч случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронФранция
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