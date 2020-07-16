Из больниц Парижа поступают "слабые сигналы" о возобновлении эпидемии

ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что из некоторых парижских больниц поступают "слабые сигналы" о возобновлении эпидемии коронавируса.
"В некоторых парижских больницах мы наблюдаем слабые сигналы возобновления эпидемии, поэтому я прошу французов оставаться особенно острожными", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.
Он отметил, что речь идет не о тревожных сигналах, а о тех, на которые стоит обратить особое внимание: число обращений в скорую, количество поступивших в больницы.
Во вторник о некоторых сигналах о возвращении эпидемии коронавируса говорил президента Франции Эммануэль Макрон. При этом он подчеркнул, что страна будет готова, если случится вторая волна.
По последним данным, жертвами коронавируса во Франции стали более 30 тысяч человек, зарегистрированы свыше 173 тысяч случаев заболевания.
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