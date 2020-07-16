Из больниц Парижа поступают "слабые сигналы" о возобновлении эпидемии

"В некоторых парижских больницах мы наблюдаем слабые сигналы возобновления эпидемии, поэтому я прошу французов оставаться особенно острожными", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter .

Он отметил, что речь идет не о тревожных сигналах, а о тех, на которые стоит обратить особое внимание: число обращений в скорую, количество поступивших в больницы.