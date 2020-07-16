https://ria.ru/20200716/1574430548.html
Стало известно, когда выйдет приквел романа "Великий Гэтсби"
СМИ узнали, книга "Ник", написанная Майклом Фаррисом Смитом, будет опубликована 5 января в США и 25 февраля в Великобритании. Издание станет приквелом романа... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:54
2020-07-16T14:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости.
СМИ узнали, книга "Ник", написанная Майклом Фаррисом Смитом, будет опубликована 5 января в США и 25 февраля в Великобритании. Издание станет приквелом романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" (1925 год), сообщает
The Guardian.
По информации издания, такие даты релиза обусловлены тем, что 1 января 2021 года истекает срок действия авторского права на роман Фицджеральда, он станет общественным достоянием и может быть впервые свободно адаптирован.
В романе Смита действие строится вокруг жизни Ника Каррауэйя (персонаж произведения Фицджеральда) до его встречи с загадочным миллионером Джеем Гэтсби. Издатели утверждают, что теперь этот герой "выйдет из тени и окажется в центре внимания".
По словам автора, когда он перечитывал "Великого Гэтсби" несколько лет назад, то заметил, что о Нике практически ничего неизвестно. Тогда он решил сделать его ключевым персонажем, но уже в своей книге.
"Я знал, единственный способ реализовать эту задумку – написать книгу. Поэтому я начал глубже погружаться в эту идею", – рассказал Майкл Фаррис Смит.
Ожидается, что в приквеле герою предстоит пережить немало испытаний. Так, он окажется в окопах во время Первой мировой войны, потерпит любовную неудачу в Париже, а затем посетит безумный Новый Орлеан, наполненный самыми разными искушениями.
В 2013 году на экранах вышла экранизация романа Фицджеральда, которую снял Баз Лурман. В ленте роль миллионера Джея Гэтсби исполнил лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо, а его друга Ника Каррауэйя актер Тоби Магуайр.