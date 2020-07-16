Стало известно, когда выйдет приквел романа "Великий Гэтсби"

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. СМИ узнали, книга "Ник", написанная Майклом Фаррисом Смитом, будет опубликована 5 января в США и 25 февраля в Великобритании. Издание станет приквелом романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" (1925 год), СМИ узнали, книга "Ник", написанная Майклом Фаррисом Смитом, будет опубликована 5 января в США и 25 февраля в Великобритании. Издание станет приквелом романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" (1925 год), сообщает The Guardian.

По информации издания, такие даты релиза обусловлены тем, что 1 января 2021 года истекает срок действия авторского права на роман Фицджеральда, он станет общественным достоянием и может быть впервые свободно адаптирован.

В романе Смита действие строится вокруг жизни Ника Каррауэйя (персонаж произведения Фицджеральда) до его встречи с загадочным миллионером Джеем Гэтсби. Издатели утверждают, что теперь этот герой "выйдет из тени и окажется в центре внимания".

По словам автора, когда он перечитывал "Великого Гэтсби" несколько лет назад, то заметил, что о Нике практически ничего неизвестно. Тогда он решил сделать его ключевым персонажем, но уже в своей книге.

"Я знал, единственный способ реализовать эту задумку – написать книгу. Поэтому я начал глубже погружаться в эту идею", – рассказал Майкл Фаррис Смит.

Ожидается, что в приквеле герою предстоит пережить немало испытаний. Так, он окажется в окопах во время Первой мировой войны, потерпит любовную неудачу в Париже, а затем посетит безумный Новый Орлеан, наполненный самыми разными искушениями.