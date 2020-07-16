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Польская оппозиция требует признать выборы президента недействительными
Польская оппозиция требует признать результаты выборов президента, прошедшие в минувшее воскресенье, недействительными. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:51
рафал тшасковски
анджей дуда
бюро по демократическим институтам и правам человека
польша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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рафал тшасковски, анджей дуда, бюро по демократическим институтам и правам человека, польша, в мире

Польская оппозиция требует признать выборы президента недействительными

11:49 16.07.2020 (обновлено: 11:51 16.07.2020)
609
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
© РИА Новости
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Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польская оппозиция требует признать результаты выборов президента, прошедшие в минувшее воскресенье, недействительными.
Глава Польши Анджей Дуда с небольшим перевесом выиграл очередные президентские выборы, победив представителя оппозиции Рафала Тшасковского.
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"Мы требуем признать недействительными эти выборы", - сказал глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Борис Будка в эфире телеканала TVN.

Он заявил, что президентские выборы "не были равными или честными, не соответствовали демократическим стандартам".
"В избирательном протесте, который мы подаем в Верховный суд, мы требуем признать выборы недействительными", - добавил Будка.
По его словам, в протесте описывается "ряд факторов, которые повлияли на то, что эти выборы были нечестными". Он пояснил, что, в частности, речь идет о "привлечении государственных финансов, привлечении общественного телевидения".
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
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Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщило, что, "как и в первом туре выборов, общественное телевидение отличалось поддержкой одной стороны", а "государственные чиновники высокого ранга, в том числе премьер-министр, участвовали в избирательной кампании, что дало Дуде дополнительный перевес".
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Рафал ТшасковскиАнджей ДудаБюро по демократическим институтам и правам человекаПольшаВ мире
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