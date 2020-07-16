Жителя Саратова будут судить за резонансное убийство девочки у гаражей

САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Житель Житель Саратова предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и резонансном убийстве девятилетней девочки у гаражей, вину он не признал, сообщает СК РФ.

Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По делу арестовали 35-летнего Михаила Туватина, ему предъявили обвинение по статьям "убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Саратова… Несмотря на непризнание обвиняемым вины в содеянном, следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие мужчину в совершении инкриминируемых ему деянии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 9 октября 2019 года обвиняемый на территории гаражно-строительного кооператива на улице Высокой схватил руками за шею девочку, которая шла в школу, затащил ее в заброшенный гараж, где повалил на пол и надругался над ней. Когда девочка стала кричать, звать на помощь и пытаться вырваться, обвиняемый сначала руками, а затем проводом задушил ребенка, после чего через отверстия в стенах перенес ее в один из соседних заброшенных гаражей, где опустил в погреб, а сам скрылся.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области, дело передано для рассмотрения в Саратовский областной суд. "Он (обвиняемый) не просил ни суд присяжных, ни коллегию из трех судей", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

СК ранее сообщал, что на первоначальном этапе обвиняемый вину признавал, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что Туватин был шесть раз судим. "Был судим за изнасилование малолетней, изнасилование он совершил лет восемь назад в том же районе, и эта девочка была учащейся той же самой школы (что и убитая девятилетняя девочка)", - рассказал он.

Собеседник агентства пояснил, что после исчезновения девятилетней девочки на Туватина вышли, когда неподалеку на остановке нашли ее рюкзак и ботинки и стали отрабатывать ранее судимых. "Он сам нарисовал схему, где он спрятал тело девочки", - добавил он.