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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574430140.html
В Тульской области число жертв коронавируса превысило 170 человек
Пять пациентов в возрасте от 48 до 86 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, тульская область

В Тульской области число жертв коронавируса превысило 170 человек

11:39 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Пять пациентов в возрасте от 48 до 86 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 171, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 43 человека.
"Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Чернского и Щекинского районов в возрасте от 48 до 86 лет", - говорится в сообщении.
Больничная палата
Вчера, 10:35Распространение нового коронавируса
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На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7745 человек, выздоровели 6308 пациентов. Всего в регионе скончался 171 пациент с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТульская область
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