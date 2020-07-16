В Тульской области число жертв коронавируса превысило 170 человек

"Пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Чернского и Щекинского районов в возрасте от 48 до 86 лет", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7745 человек, выздоровели 6308 пациентов. Всего в регионе скончался 171 пациент с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.