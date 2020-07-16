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Вячеслав Духин назначен на пост зампреда правительства Подмосковья
Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Вячеслав Духин назначен на должность заместителя председателя правительства Подмосковья. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:01
2020-07-16T13:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости
. Министр правительства Московской области
по социальным коммуникациям Вячеслав Духин назначен на должность заместителя председателя правительства Подмосковья.
Согласование прошло в рамках 123-го заседания Московской областной думы в четверг.
"На сегодняшний день перед Московской областью стоит задача восстановления экономики. На инвестиционный блок региона возлагаются большие надежды. Вячеслав Вячеславович, возглавляя главное управление социальных коммуникаций понимает, как складывается ситуация. Главным направлением его деятельности станет поиск баланса между развитием экономики и получением инвестиций", - сообщил постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев.
За кандидатуру проголосовал 41 депутат из 45 присутствующих.
"Очень признателен губернатору за оказанное доверие. Основной задачей я вижу в том, чтобы найти ответы на те сложные вызовы, которые стоят перед экономикой региона. Все хорошо знают, что коронавирус внес особые коррективы, видно падение цифр. Инвестиции в основной капитал упали на 17%, ввод жилья упал на 23%, падает розничная торговля на 5%. Мы будем стремиться выдержать баланс и поддерживать инвесторов, а также делать максимальный акцент на обеспечение занятости", - сказал Духин перед голосованием.