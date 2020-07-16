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Замглаву Томска по безопасности задержали по подозрению в крупной взятке
Правоохранительные органы в четверг задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, сообщает в четверг следственное... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:31
следственный комитет россии (ск рф)
томск
томская область
томский район
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РИА Новости
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), томск, томская область, томский район

Замглаву Томска по безопасности задержали по подозрению в крупной взятке

11:37 16.07.2020 (обновлено: 17:31 16.07.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении крупной взятки
Задержание сотрудниками СК РФ и УФСБ вице-мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова по подозрению в получении крупной взятки
© РИА Новости / СК РФ
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы в четверг задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Томской области.
"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра города Томска по безопасности и общим вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
В сообщении следственного управления не называется имя подозреваемого, однако согласно информации на сайте администрации Томска, эту должность занимает Евгений Суриков.
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"По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование в силу занимаемой должности совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы", - сообщили в СК.
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся обыски на рабочем месте и в жилище подозреваемого, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия", - рассказали в управлении.
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Евгений Суриков родился в 1975 году. С 2000 года проходил службу в органах внутренних дел, начав с должности сотрудника уголовного розыска. Возглавлял Советский райотдел полиции Томска, межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью. С 2012 года руководил отделом МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску. Полковник полиции, имеет награды МВД РФ. На должность заместителя мэра Томска был назначен в феврале 2016 года.
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Следственный комитет России (СК РФ)ТомскТомская областьТомский район
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