Замглаву Томска по безопасности задержали по подозрению в крупной взятке

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы в четверг задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Томской области.
"Следственными органами СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра города Томска по безопасности и общим вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
В сообщении следственного управления не называется имя подозреваемого, однако согласно информации на сайте администрации Томска, эту должность занимает Евгений Суриков.
"По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование в силу занимаемой должности совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы", - сообщили в СК.
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся обыски на рабочем месте и в жилище подозреваемого, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия", - рассказали в управлении.
Евгений Суриков родился в 1975 году. С 2000 года проходил службу в органах внутренних дел, начав с должности сотрудника уголовного розыска. Возглавлял Советский райотдел полиции Томска, межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью. С 2012 года руководил отделом МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску. Полковник полиции, имеет награды МВД РФ. На должность заместителя мэра Томска был назначен в феврале 2016 года.