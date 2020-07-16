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https://ria.ru/20200716/1574429720.html
В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 107
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 105 до 107, выздоровели за сутки около 80 человек,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:33
распространение нового коронавируса
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общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тверская область, общество

В Тверской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 107

11:33 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло со 105 до 107, выздоровели за сутки около 80 человек, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 15 июля количество летальных исходов выросло до 105.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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"Сто семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4183.
"За минувшие сутки выписано 76 заболевших, всего 3620 заразившихся излечились от инфекции", - сообщает правительство региона.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
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