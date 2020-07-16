https://ria.ru/20200716/1574429687.html
Тульская область заняла второе место в рейтинге промпроизводства регионов
Тульская область заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства РИА Новости благодаря оперативной организации... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:33
2020-07-16T11:33
тульская область
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
ТУЛА, 16 июл - РИА НОВОСТИ
. Тульская область
заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства РИА Новости благодаря оперативной организации работы предприятий в условиях вынужденный ограничений, связанных с COVID-19, сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.
Эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата подвели итоги работы промышленного комплекса субъектов РФ за 5 месяцев 2020 года.
В Тульской области индекс промышленного производства составляет 124,1% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года. Среди субъектов РФ регион занимает вторую строчку в рейтинге.
По словам заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина, рост промышленного производства региона обеспечивается обрабатывающими отраслями, доля которых в структуре отгруженной продукции составляет более 68%. Среди них более 50% приходится на три базовые отрасли: химия, металлургия и машиностроение (включая оборонно-промышленный комплекс).
"Химическая и металлургическая промышленности не останавливали производство в период "нерабочих дней", связанных с пандемией COVID-19, и в настоящее время показывают положительную динамику.
Машиностроение и оборонно-промышленный комплекс после незначительного простоя смогли оперативно организовать работу в условиях вынужденных ограничений, используя производственный задел, и продолжить выполнение планов отгрузки, включая выполнение гособоронзаказа и экспортных контрактов", - подчеркнул Григорий Лаврухин.