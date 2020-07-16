Тульская область заняла второе место в рейтинге промпроизводства регионов

Тульская область заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Тульская область заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства

ТУЛА, 16 июл - РИА НОВОСТИ. Тульская область заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства РИА Новости благодаря оперативной организации работы предприятий в условиях вынужденный ограничений, связанных с COVID-19, сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

Эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата подвели итоги работы промышленного комплекса субъектов РФ за 5 месяцев 2020 года.

В Тульской области индекс промышленного производства составляет 124,1% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года. Среди субъектов РФ регион занимает вторую строчку в рейтинге.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина, рост промышленного производства региона обеспечивается обрабатывающими отраслями, доля которых в структуре отгруженной продукции составляет более 68%. Среди них более 50% приходится на три базовые отрасли: химия, металлургия и машиностроение (включая оборонно-промышленный комплекс).

"Химическая и металлургическая промышленности не останавливали производство в период "нерабочих дней", связанных с пандемией COVID-19, и в настоящее время показывают положительную динамику.