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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
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Тульская область заняла второе место в рейтинге промпроизводства регионов
Тульская область заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства РИА Новости благодаря оперативной организации... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:33
тульская область
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экономика

Тульская область заняла второе место в рейтинге промпроизводства регионов

11:33 16.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТульская область заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства
Тульская область заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 16 июл - РИА НОВОСТИ. Тульская область заняла лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по динамике промышленного производства РИА Новости благодаря оперативной организации работы предприятий в условиях вынужденный ограничений, связанных с COVID-19, сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.
Эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата подвели итоги работы промышленного комплекса субъектов РФ за 5 месяцев 2020 года.
В Тульской области индекс промышленного производства составляет 124,1% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года. Среди субъектов РФ регион занимает вторую строчку в рейтинге.
По словам заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина, рост промышленного производства региона обеспечивается обрабатывающими отраслями, доля которых в структуре отгруженной продукции составляет более 68%. Среди них более 50% приходится на три базовые отрасли: химия, металлургия и машиностроение (включая оборонно-промышленный комплекс).
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"Химическая и металлургическая промышленности не останавливали производство в период "нерабочих дней", связанных с пандемией COVID-19, и в настоящее время показывают положительную динамику.
Машиностроение и оборонно-промышленный комплекс после незначительного простоя смогли оперативно организовать работу в условиях вынужденных ограничений, используя производственный задел, и продолжить выполнение планов отгрузки, включая выполнение гособоронзаказа и экспортных контрактов", - подчеркнул Григорий Лаврухин.
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