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В Хабаровске могут вернуть ограничения по коронавирусу
Около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число в регионе ежедневно увеличивается на 100 человек, власти могут вернуться к более... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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В Хабаровске могут вернуть ограничения по коронавирусу

11:33 16.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число в регионе ежедневно увеличивается на 100 человек, власти могут вернуться к более жестким карантинным ограничениям, сообщает правительство Хабаровского края.
В среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.
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"В Хабаровске 90% мест в больницах, где лечатся пациенты с диагнозом COVID-19, заняты заболевшими. При росте заболеваемости может сложиться ситуация, что возможности стационаров окажутся исчерпаны, и людей придется развозить по другим районам края", - говорится в сообщении хабаровского правительства.
Всего в регионе для заболевших развернуто 1,52 тысячи коек, из которых 826 - в больницах Хабаровска. Это почти в два раза больше, чем положено по нормативу, но и этот резерв заканчивается. Около 100 дополнительных коек можно развернуть в городе, какое-то количество мест готов предоставить новый военный госпиталь в Анастасьевке, но если число заболевших будет расти, их придется вывозить в другие районы края, отмечают власти.
По данным правительства региона, за последние сутки в крае выявлено 117 новых случаев COVID-19. В среднем более 100 новых заболевших регистрируется в крае ежедневно. С начала пандемии от инфекции умерли 44 человека. Общее количество заболевших превышает 5,6 тысячи человек, почти 2,8 тысячи вылечились.
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"Завтра, 17 июля, в правительстве края пройдет очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Совместно с главным санитарным врачом будет рассматриваться вариант возвращения к более жестким карантинным ограничениям... Потому что уже очевидно – молодежь и горожане не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил. Маски в транспорте не надевают, на площадях и улицах идут собрания по нескольку тысяч человек", - приводятся в сообщении слова зампреда по социальным вопросам правительства края Юрия Минаева.
Ранее сообщалось, что с субботы в крае проходят митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к убийствам. Он заключен под стражу и содержится в СИЗО в Лефортово в Москве. Свою вину он не признает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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