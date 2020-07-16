Самая яркая за последние семь лет комета в ночном небе

Комету C/2020 F3 открыл в марте нынешнего года инфракрасный космический телескоп NEOWISE.
Комету C/2020 F3 открыл в марте нынешнего года инфракрасный космический телескоп NEOWISE.
Наблюдать комету можно практически всю неделю, потом ее будет видно хуже.
Наблюдать комету можно практически всю неделю, потом ее будет видно хуже.
Она такая яркая, что ее видно невооруженным глазом.
Она такая яркая, что ее видно невооруженным глазом.
Особенно хорошо ее видно после полуночи.
Комету нужно искать в северной части неба, низко над горизонтом.
C/2020 F3 можно сфотографировать практически любой камерой.
Многие считают, что у кометы есть все шансы стать великой.
Специалисты говорят, что давно не наблюдали настолько ярких комет.
Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.
Ранее российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал комету с борта МКС.
Ранее российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал комету с борта МКС.
"На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!" — поделился снимком он.
"На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!" — поделился снимком он.