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Самая яркая за последние семь лет комета в ночном небе
Над Землей в эти дни можно наблюдать редкую и очень яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE). Максимально близко к Земле космическая гостья подойдет 23 июля. Небесное... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:35
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РИА Новости
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353
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космос, хоккайдо, космос - риа наука, мальта, великобритания, франция, германия, белоруссия, венгрия, италия, испания, фото, фото

Самая яркая за последние семь лет комета в ночном небе

14:12 16.07.2020 (обновлено: 16:35 16.07.2020)
4738
Над Землей в эти дни можно наблюдать редкую и очень яркую комету C/2020 F3 (NEOWISE). Максимально близко к Земле космическая гостья подойдет 23 июля. Небесное явление — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Sergei Grits

Комету C/2020 F3 открыл в марте нынешнего года инфракрасный космический телескоп NEOWISE.

Комета C/2020 F3 пролетает над Белоруссией
1 из 11

Комету C/2020 F3 открыл в марте нынешнего года инфракрасный космический телескоп NEOWISE.

© AP Photo / Sergei Grits
© AP Photo / Charlie Riedel

Наблюдать комету можно практически всю неделю, потом ее будет видно хуже.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE)
2 из 11

Наблюдать комету можно практически всю неделю, потом ее будет видно хуже.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AP Photo / Peter Komka

Она такая яркая, что ее видно невооруженным глазом.

Комета C/2020 F3 пролетает над Шальготарьян, Венгрия
3 из 11

Она такая яркая, что ее видно невооруженным глазом.

© AP Photo / Peter Komka
© REUTERS / Social Media/Nightskyhunter. com

Особенно хорошо ее видно после полуночи.

Комета C/2020 F3 пролетает над Баллинтой, Великобритания
4 из 11

Особенно хорошо ее видно после полуночи.

© REUTERS / Social Media/Nightskyhunter. com
© REUTERS / Firmin Boyon

Комету нужно искать в северной части неба, низко над горизонтом.

Комета C/2020 F3 пролетает над Монлюсонов, Франция
5 из 11

Комету нужно искать в северной части неба, низко над горизонтом.

© REUTERS / Firmin Boyon
© AFP 2020 / DPA/Karl-Josef Hildenbrand

C/2020 F3 можно сфотографировать практически любой камерой.

Комета C/2020 F3 пролетает над Бад-Вёрисхофен, Германия
6 из 11

C/2020 F3 можно сфотографировать практически любой камерой.

© AFP 2020 / DPA/Karl-Josef Hildenbrand
© REUTERS / Nayoro Observatory

Многие считают, что у кометы есть все шансы стать великой.

Комета C/2020 F3 пролетает над Наёро, Хоккайдо, Япония
7 из 11

Многие считают, что у кометы есть все шансы стать великой.

© REUTERS / Nayoro Observatory
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Специалисты говорят, что давно не наблюдали настолько ярких комет.

Комета C/2020 F3 пролетает над Римом, Италия
8 из 11

Специалисты говорят, что давно не наблюдали настолько ярких комет.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© REUTERS / Jon Nazca

Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.

Комета C/2020 F3 пролетает над городом Ронда, Южная Испания
9 из 11

Менее яркие кометы можно увидеть примерно раз в пять лет.

© REUTERS / Jon Nazca
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi

Ранее российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал комету с борта МКС.

Комета C/2020 F3 пролетает над Мальтой
10 из 11

Ранее российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал комету с борта МКС.

© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

"На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!" — поделился снимком он.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Землей
11 из 11

"На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE). Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!" — поделился снимком он.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
9202001
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КосмосХоккайдоКосмос - РИА НаукаМальтаВеликобританияФранцияГерманияБелоруссияВенгрияИталияИспанияФото
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