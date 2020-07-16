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Война в Сирии
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Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:29
война в сирии
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война в сирии, турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:29 16.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в Сирии
Патруль военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки три нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Идлиб – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции - в населенном пункте Эль-Хиша (провинция Ракка) было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны. В населенном пункте Лифтая (провинция Хомс) было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,213 тонны.
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