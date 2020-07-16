Карты Google перестали отображать Палестину

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, заметили корреспонденты РИА Новости.
При поисковом запросе "Палестина" отображаются соседние государства.
При этом на "Яндекс.Картах" Палестина присутствует.
РИА Новости направило запрос компании.
Скриншот сервиса Google Maps
Скриншот сервиса Google Maps
Государство Палестина — частично признанное государство на Ближнем Востоке, чью независимость поддержали 137 стран (в их числе нет США, Великобритании и Франции). Почти все рубежи контролирует Израиль, кроме границы Газы с Египтом. ООН рассматривает палестинские территории как оккупированные Израилем.
В этом году американский лидер Дональд Трамп предложил так называемую сделку века — план по урегулирования палестино-израильского конфликта, в основе которого лежит принцип взаимного признания двух государств.