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Карты Google перестали отображать Палестину
Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, заметили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:46
ближний восток
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сша
палестина
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568281054_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_31e3b582490b566f87c2f5aeaf31308a.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ближний восток, дональд трамп, оон, сша, палестина, в мире

Карты Google перестали отображать Палестину

11:28 16.07.2020 (обновлено: 12:46 16.07.2020)
2694
© РИА Новости / Алия СудаковаУлицы Вифлеема
Улицы Вифлеема
© РИА Новости / Алия Судакова
Улицы Вифлеема. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Палестина исчезла с карт американской интернет-компании Google, заметили корреспонденты РИА Новости.
При поисковом запросе "Палестина" отображаются соседние государства.
При этом на "Яндекс.Картах" Палестина присутствует.
РИА Новости направило запрос компании.
Скриншот сервиса Google Maps
Скриншот сервиса Google Maps
Скриншот сервиса Google Maps
Государство Палестина — частично признанное государство на Ближнем Востоке, чью независимость поддержали 137 стран (в их числе нет США, Великобритании и Франции). Почти все рубежи контролирует Израиль, кроме границы Газы с Египтом. ООН рассматривает палестинские территории как оккупированные Израилем.
В этом году американский лидер Дональд Трамп предложил так называемую сделку века — план по урегулирования палестино-израильского конфликта, в основе которого лежит принцип взаимного признания двух государств.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
46432157
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Ближний ВостокДональд ТрампООНСШАПалестинаВ мире
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