Представители ряда российских СМИ подписали поручительство за Сафронова

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники ряда российских СМИ подписали поручительства за подозреваемого в госизмене экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
"Это личное поручительство, которое большое количество руководителей и не только руководителей СМИ подписали. Это одна из форм, прописанная в законе, под названием "личное поручительство". Тот, кто его подписывает, поручается за человека и говорит, что этот человек, в данном случае Иван Сафронов, не будет препятствовать следствию, не будет пытаться скрыться и прочее, и прочее. У меня в этом нет никаких сомнений", - рассказал РИА Новости главред "Дождя" Тихон Дзядко.
За две недели с момента задержания Сафронова, по словам Дзядко, не было представлено "ни одного доказательства его вины, поэтому нет никаких оснований, чтобы Иван Сафронов находился под стражей".
В свою очередь главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов высказался за то, чтобы это дело носило открытый характер.
"Там одно простое требование, оно вполне понятно. Мы требуем открытости от этого процесса", - сказал РИА Новости Муратов, напомнив, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом "часть заседаний, где оглашается секретная информация, могут быть закрыты, а другая часть должна быть открытой".
"Когда доказательства будут у профессионального сообщества и у общества в целом, тогда, может быть, у кого-то и изменится точка зрения", - добавил собеседник агентства.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.