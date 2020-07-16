Представители ряда российских СМИ подписали поручительство за Сафронова

"Это личное поручительство, которое большое количество руководителей и не только руководителей СМИ подписали. Это одна из форм, прописанная в законе, под названием "личное поручительство". Тот, кто его подписывает, поручается за человека и говорит, что этот человек, в данном случае Иван Сафронов, не будет препятствовать следствию, не будет пытаться скрыться и прочее, и прочее. У меня в этом нет никаких сомнений", - рассказал РИА Новости главред "Дождя" Тихон Дзядко.