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Представители ряда российских СМИ подписали поручительство за Сафронова
Сотрудники ряда российских СМИ подписали поручительства за подозреваемого в госизмене экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса"... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:25
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, происшествия

Представители ряда российских СМИ подписали поручительство за Сафронова

11:25 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники ряда российских СМИ подписали поручительства за подозреваемого в госизмене экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
"Это личное поручительство, которое большое количество руководителей и не только руководителей СМИ подписали. Это одна из форм, прописанная в законе, под названием "личное поручительство". Тот, кто его подписывает, поручается за человека и говорит, что этот человек, в данном случае Иван Сафронов, не будет препятствовать следствию, не будет пытаться скрыться и прочее, и прочее. У меня в этом нет никаких сомнений", - рассказал РИА Новости главред "Дождя" Тихон Дзядко.
Ксения Собчак
14 июля, 14:21Акценты
Монетизировала: как Собчак извлекла выгоду из дела Ивана СафроноваКсения Собчак опять отличилась. На этот раз свою публичную поддержку журналиста и советника Роскосмоса Ивана Сафронова она превратила в банальную рекламу.
За две недели с момента задержания Сафронова, по словам Дзядко, не было представлено "ни одного доказательства его вины, поэтому нет никаких оснований, чтобы Иван Сафронов находился под стражей".
В свою очередь главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов высказался за то, чтобы это дело носило открытый характер.
"Там одно простое требование, оно вполне понятно. Мы требуем открытости от этого процесса", - сказал РИА Новости Муратов, напомнив, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом "часть заседаний, где оглашается секретная информация, могут быть закрыты, а другая часть должна быть открытой".
"Когда доказательства будут у профессионального сообщества и у общества в целом, тогда, может быть, у кого-то и изменится точка зрения", - добавил собеседник агентства.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
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Добраться до истины. Адвокат Сафронова привел подробности хода следствия
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковПроисшествия
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