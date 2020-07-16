Руденя: экономика Верхневолжья восстановила темпы работы

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

ТВЕРЬ, 16 июл – РИА Новости. Экономика Верхневолжья при поддержке федеральной власти и реализации региональных мер практически восстановила темпы работы, заявил губернатор Тверской области . Экономика Верхневолжья при поддержке федеральной власти и реализации региональных мер практически восстановила темпы работы, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя

"Общая цифра работы экономики – 99,7%. Это доля предприятий, которые у нас функционируют", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что область получила финансовую поддержку на общую сумму более 5,5 миллиардов рублей. Кроме того, льготное кредитование и гарантийная поддержка, которую предоставляют бизнесу подведомственные областному правительству фонды, также позволяют сохранить устойчивость региональной экономики.

Говоря о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, Руденя отметил, что ситуация стабильная.