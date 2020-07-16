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Тверская область
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Руденя: экономика Верхневолжья восстановила темпы работы
Экономика Верхневолжья при поддержке федеральной власти и реализации региональных мер практически восстановила темпы работы, заявил губернатор Тверской области... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:24
тверская область
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353
60
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игорь руденя

Руденя: экономика Верхневолжья восстановила темпы работы

11:24 16.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 16 июл – РИА Новости. Экономика Верхневолжья при поддержке федеральной власти и реализации региональных мер практически восстановила темпы работы, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Общая цифра работы экономики – 99,7%. Это доля предприятий, которые у нас функционируют", – сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что область получила финансовую поддержку на общую сумму более 5,5 миллиардов рублей. Кроме того, льготное кредитование и гарантийная поддержка, которую предоставляют бизнесу подведомственные областному правительству фонды, также позволяют сохранить устойчивость региональной экономики.
Говоря о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе, Руденя отметил, что ситуация стабильная.
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"У нас в три раза снизился уровень заболеваемости. Сегодня 639 человек остаются в больницах, при этом для пациентов с ковидом подготовлена 2051 единица коечного фонда. Мы можем достаточно уверенно говорить о позитивной динамике борьбы с пандемией", – отметил губернатор.
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Тверская областьИгорь Руденя
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