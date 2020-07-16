В Томской области рассказали о новых случаях коронавируса

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Большинство из 89 выявленных случаев Большинство из 89 выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Томской области связаны с заболевшими рабочими Мыльджинского газоконденсатного месторождения, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"В четверг, 16 июля, в Томской области зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 35 человек. Большая часть заболевших – работники Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе , где был выявлен очаг коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Среди инфицированных COVID-19 за последние сутки у 19 человек пневмония, у 22 - признаки ОРВИ, у 48 инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 63 человека.

"За весь период в Томской области установлены 3262 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 1807, умерших 25", - сообщает штаб.

Ранее сообщалось, что очаг коронавируса был выявлен на Мыльджинском газоконденсатном месторождении, которое разрабатывает нефтегазодобывающий актив компании " Востокгазпром " (дочка " Газпрома ") - АО "Томскгазпром", инфекция подтверждена как минимум у 50 человек.

По данным на 15 июля в Томской области за сутки было зарегистрирован 61 новый случай коронавируса. Режим ограничений в связи с распространением COVID-19 в регионе ранее продлили до 1 августа.