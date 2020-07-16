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Распространение нового коронавируса
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В Томской области рассказали о новых случаях коронавируса
Большинство из 89 выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Томской области связаны с заболевшими рабочими Мыльджинского газоконденсатного... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:23
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РИА Новости
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353
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В Томской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:23 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Большинство из 89 выявленных случаев коронавируса за последние сутки в Томской области связаны с заболевшими рабочими Мыльджинского газоконденсатного месторождения, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"В четверг, 16 июля, в Томской области зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 35 человек. Большая часть заболевших – работники Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе, где был выявлен очаг коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Среди инфицированных COVID-19 за последние сутки у 19 человек пневмония, у 22 - признаки ОРВИ, у 48 инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 63 человека.
"За весь период в Томской области установлены 3262 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 1807, умерших 25", - сообщает штаб.
Ранее сообщалось, что очаг коронавируса был выявлен на Мыльджинском газоконденсатном месторождении, которое разрабатывает нефтегазодобывающий актив компании "Востокгазпром" (дочка "Газпрома") - АО "Томскгазпром", инфекция подтверждена как минимум у 50 человек.
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По данным на 15 июля в Томской области за сутки было зарегистрирован 61 новый случай коронавируса. Режим ограничений в связи с распространением COVID-19 в регионе ранее продлили до 1 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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