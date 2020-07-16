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В Госдуме планируют обсудить вопросы цифрового образования
Депутаты Госдумы в сентябре на заседании двух экспертных советов планируют обсудить вопросы цифрового образования, сообщил зампред комитета по образованию и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:22
госдума рф
олег смолин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
госдума рф, олег смолин

В Госдуме планируют обсудить вопросы цифрового образования

11:22 16.07.2020
807
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве
У здания Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной Думы РФ в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы в сентябре на заседании двух экспертных советов планируют обсудить вопросы цифрового образования, сообщил зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин.
"Ориентировочно 18 сентября по договоренности с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, министром просвещения) в 11 часов, если ничего не изменится, состоится заседание двух экспертных советов, посвященных как раз цифровому образованию", - сказал депутат на заседании комитета в четверг.
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Госдума РФОлег Смолин
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