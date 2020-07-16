В Госдуме планируют обсудить вопросы цифрового образования

"Ориентировочно 18 сентября по договоренности с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, министром просвещения) в 11 часов, если ничего не изменится, состоится заседание двух экспертных советов, посвященных как раз цифровому образованию", - сказал депутат на заседании комитета в четверг.