https://ria.ru/20200716/1574428755.html
В Госдуме планируют обсудить вопросы цифрового образования
Депутаты Госдумы в сентябре на заседании двух экспертных советов планируют обсудить вопросы цифрового образования, сообщил зампред комитета по образованию и... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:22
2020-07-16T11:22
госдума рф
олег смолин
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https://ria.ru/20200716/1574428537.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, олег смолин