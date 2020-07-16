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В Туркмении временно закрыли церкви, мечети и мусульманские святыни
В Туркмении временно закрылись мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:20
2020-07-16T11:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, туркмения, ашхабад, в мире
АШХАБАД, 16 июл - РИА Новости.
В Туркмении
временно закрылись мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества.
Как сообщил РИА Новости источник в туркменском Совете по делам религий, "мечети, церкви и святые места для паломничества закрыты как профилактическая мера противодействия распространению инфекционных заболеваний".
Он не уточнил, когда религиозные учреждения откроются, подчеркнув, что в мечетях, как и прежде, раздаются призывы к молитве, однако теперь эти призывы не являются, как раньше, приглашением в мечеть для совершения молитвы - в мечеть теперь никого не пускают. Призыв служит напоминанием верующим о том, что настало время молитвы дома.
В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом
, введен масочный режим, на санобработку закрываются крупные рынки и торговые центры. В Ашхабаде
на неделю закрылись рестораны, банкетные залы и кафе, а в подъездах жилых домов расклеены объявления с призывами использовать защитные маски, дезинфицирующие растворы и воздержаться от посещения общественных мест.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.