В Туркмении временно закрыли церкви, мечети и мусульманские святыни

Он не уточнил, когда религиозные учреждения откроются, подчеркнув, что в мечетях, как и прежде, раздаются призывы к молитве, однако теперь эти призывы не являются, как раньше, приглашением в мечеть для совершения молитвы - в мечеть теперь никого не пускают. Призыв служит напоминанием верующим о том, что настало время молитвы дома.