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В Туркмении временно закрыли церкви, мечети и мусульманские святыни
В Туркмении временно закрылись мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:20
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, туркмения, ашхабад, в мире

В Туркмении временно закрыли церкви, мечети и мусульманские святыни

11:20 16.07.2020
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкАшхабад
Ашхабад
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Ашхабад. Архивное фото
АШХАБАД, 16 июл - РИА Новости. В Туркмении временно закрылись мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества.
Как сообщил РИА Новости источник в туркменском Совете по делам религий, "мечети, церкви и святые места для паломничества закрыты как профилактическая мера противодействия распространению инфекционных заболеваний".
Он не уточнил, когда религиозные учреждения откроются, подчеркнув, что в мечетях, как и прежде, раздаются призывы к молитве, однако теперь эти призывы не являются, как раньше, приглашением в мечеть для совершения молитвы - в мечеть теперь никого не пускают. Призыв служит напоминанием верующим о том, что настало время молитвы дома.
В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом, введен масочный режим, на санобработку закрываются крупные рынки и торговые центры. В Ашхабаде на неделю закрылись рестораны, банкетные залы и кафе, а в подъездах жилых домов расклеены объявления с призывами использовать защитные маски, дезинфицирующие растворы и воздержаться от посещения общественных мест.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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