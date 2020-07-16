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У Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по делу Сафронова
У здания Мосгорсуда усилены меры безопасности перед заседанием по рассмотрению апелляционных жалоб на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:17
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
лефортово
роскосмос
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дмитрий рогозин
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", лефортово, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

У Мосгорсуда усилили меры безопасности перед заседанием по делу Сафронова

11:17 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У здания Мосгорсуда усилены меры безопасности перед заседанием по рассмотрению апелляционных жалоб на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого следствием ФСБ в госизмене, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У здания суда дежурят несколько полицейских и росгвардейцев, на территории инстанции также замечен автобус ОВД по ВАО ГУ МВД России по Москве.
На этой неделе журналисты организовали встречу в поддержку Сафронова у СИЗО "Лефортово", на ней было задержано несколько человек.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
15 июля, 18:18
Москалькова следит за условиями содержания Сафронова в СИЗО
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"ЛефортовоРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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