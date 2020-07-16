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Китай надеется на реализацию торговой сделки с США
Китай надеется, что торговая сделка с США все еще может быть реализована, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:17
майк помпео
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майк помпео, хуа чуньин, мид кнр, китай, сша, в мире

Китай надеется на реализацию торговой сделки с США

11:17 16.07.2020
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости. Китай надеется, что торговая сделка с США все еще может быть реализована, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Что касается торгового соглашения с США, то мы, конечно, надеемся, что эта сделка все еще может быть реализована. Китай со своей стороны всегда выполняет свои обязательства", - сказала дипломат на брифинге в четверг .
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Она добавила, что некоторые лица в США постоянно пытаются притеснять и запугать Китай, и такие действия не идут на пользу взаимному доверию и сотрудничеству двух стран.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на выполнение Китаем обязательств по первой фазе торгового соглашения, а также надеется видеть перемену поведения по всему спектру вопросов.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако отношения между ними накалены по целому ряду вопросов.
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