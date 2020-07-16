Китай надеется на реализацию торговой сделки с США

"Что касается торгового соглашения с США, то мы, конечно, надеемся, что эта сделка все еще может быть реализована. Китай со своей стороны всегда выполняет свои обязательства", - сказала дипломат на брифинге в четверг .

Она добавила, что некоторые лица в США постоянно пытаются притеснять и запугать Китай, и такие действия не идут на пользу взаимному доверию и сотрудничеству двух стран.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.