В Молдавии оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству

КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Вице-спикер парламента и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь на заседании парламента в четверг представил проект вотума недоверия правительству и сообщил, что он официально зарегистрирован.

Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" во вторник подписали вотум недоверия правительству и попросили коллег поддержать их в этом вопросе, чтобы документ можно было зарегистрировать в парламенте. О своей поддержке заявили партия Pro Moldova и партия "Действие и солидарность".

"Мы, нижеподписавшиеся депутаты, выдвигаем вотум недоверия деятельности правительства. Правительство на протяжении всей своей детальности нарушало местное законодательство и нормы конституции", - заявил Слусарь, представляя депутатам проект вотума недоверия.

По его словам, правительство значительно превысило свои полномочия и не справилось с обязанностями, в частности, с решением проблемы социально-экономического кризиса.

Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия правительства будет рассмотрена на следующей неделе в присутствии премьера Иона Кику и его кабинета министров.