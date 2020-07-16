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В Молдавии оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству
Вице-спикер парламента и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь на заседании парламента в четверг представил проект вотума недоверия... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:11
ион кику
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ион кику, молдавия, в мире

В Молдавии оппозиция выдвинула вотум недоверия правительству

11:11 16.07.2020
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© Flickr / Guttorm FlatabøЗдание правительства Молдавии
Здание правительства Молдавии
© Flickr / Guttorm Flatabø
Здание правительства Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июл – РИА Новости. Вице-спикер парламента и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Александр Слусарь на заседании парламента в четверг представил проект вотума недоверия правительству и сообщил, что он официально зарегистрирован.
Депутаты партии "Платформа "Достоинство и правда" во вторник подписали вотум недоверия правительству и попросили коллег поддержать их в этом вопросе, чтобы документ можно было зарегистрировать в парламенте. О своей поддержке заявили партия Pro Moldova и партия "Действие и солидарность".
"Мы, нижеподписавшиеся депутаты, выдвигаем вотум недоверия деятельности правительства. Правительство на протяжении всей своей детальности нарушало местное законодательство и нормы конституции", - заявил Слусарь, представляя депутатам проект вотума недоверия.
По его словам, правительство значительно превысило свои полномочия и не справилось с обязанностями, в частности, с решением проблемы социально-экономического кризиса.
Согласно действующему законодательству, инициатива о вотуме недоверия правительства будет рассмотрена на следующей неделе в присутствии премьера Иона Кику и его кабинета министров.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Для отставки кабмина нужны голоса минимум 51 депутата из 101.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
9 июля, 12:03
Один из депутатов парламента Молдавии передумал уходить в оппозицию
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