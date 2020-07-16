Собор Святой Софии в Турции будут охранять как объект всемирного наследия

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.

"Пусть никто не опасается - как Айя-София охранялась раньше, так и будет охраняться и дальше. Мы подписываем протокол, в котором указано, что она будет охраняться как объект всемирного наследия в соответствии с международными стандартами. Реставрационные работы в здании будут ускорены. Иностранные туристы смогут посещать Айя-Софию бесплатно", - сказал Эрсой журналистам на церемонии подписания протокола.