Юбилей Тульского кремля отпразднуют 26 сентября

ТУЛА, 16 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю пятисотлетия Тульского кремля намечены на 26 сентября этого года, сообщил губернатор Тульской области . Праздничные мероприятия по случаю пятисотлетия Тульского кремля намечены на 26 сентября этого года, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Он напомнил, что подготовка к этому юбилею идет с 2017 года.

"Мы сформировали настоящий культурно-туристический кластер вокруг Тульского кремля. Конечно, ключевым объектом преобразований стал сам кремль. Мы поставили задачу не только привести его в порядок, но и вдохнуть в него новую жизнь, привлечь сюда молодежь", - отметил Дюмин.

В Тульском кремле уже открылись новые музейные пространства: музей археологии и музеи башен кремля. За счёт привлечённых средств на основе сохранившихся историко-архивных данных воссоздаются осадные дворы 16-17 веков, чего нет ни в одном другом кремле России.

Совместно с Институтом археологии Российской академии наук в прошлом году проведены раскопки и сейчас завершается создание археологического окна. Оно откроет уникальные находки архитектуры, антропологии, предметы быта 16-17 веков.

Дюмин отметил, что флагманом культурного-туристического кластера стал Музейный квартал. Он объединяет 4 крупных федеральных музея: "Ясная Поляна", "Куликово поле", Поленово, Государственный исторический музей, а также региональные и частные музейные площадки.

"Фактически проведена полная ревитализация исторического центра Тулы. Два года назад открылась Казанская набережная, прилегающая к кремлю. Она стала любимым местом отдыха туляков и гостей региона, проведения фестивалей и праздников, развития объектов туристической инфраструктуры", - отметил Дюмин.