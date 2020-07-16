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Тульская область
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Юбилей Тульского кремля отпразднуют 26 сентября
Праздничные мероприятия по случаю пятисотлетия Тульского кремля намечены на 26 сентября этого года, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:10
тульская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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алексей дюмин

Юбилей Тульского кремля отпразднуют 26 сентября

11:10 16.07.2020
24
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин во время совещания
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время совещания
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 16 июл - РИА Новости. Праздничные мероприятия по случаю пятисотлетия Тульского кремля намечены на 26 сентября этого года, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Он напомнил, что подготовка к этому юбилею идет с 2017 года.
"Мы сформировали настоящий культурно-туристический кластер вокруг Тульского кремля. Конечно, ключевым объектом преобразований стал сам кремль. Мы поставили задачу не только привести его в порядок, но и вдохнуть в него новую жизнь, привлечь сюда молодежь", - отметил Дюмин.
В Тульском кремле уже открылись новые музейные пространства: музей археологии и музеи башен кремля. За счёт привлечённых средств на основе сохранившихся историко-архивных данных воссоздаются осадные дворы 16-17 веков, чего нет ни в одном другом кремле России.
Совместно с Институтом археологии Российской академии наук в прошлом году проведены раскопки и сейчас завершается создание археологического окна. Оно откроет уникальные находки архитектуры, антропологии, предметы быта 16-17 веков.
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Дюмин отметил, что флагманом культурного-туристического кластера стал Музейный квартал. Он объединяет 4 крупных федеральных музея: "Ясная Поляна", "Куликово поле", Поленово, Государственный исторический музей, а также региональные и частные музейные площадки.
"Фактически проведена полная ревитализация исторического центра Тулы. Два года назад открылась Казанская набережная, прилегающая к кремлю. Она стала любимым местом отдыха туляков и гостей региона, проведения фестивалей и праздников, развития объектов туристической инфраструктуры", - отметил Дюмин.
По его словам, проект 500-летия кремля придал импульс развитию не только Тулы, но и малых исторических городов: Одоева, Дубны, Богородицка, Белёва, Крапивны, Венёва, Чекалина, Епифани.
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Тульская областьАлексей Дюмин
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