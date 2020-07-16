На несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

"Жалобы еще к нам не поступали, но были обращения от правозащитников - ОНК, адвокаты, которых не допускали в отделы МВД. Всего пять обращений от правозащитников. Я сначала обстановку выясню, как задержали, по каким основаниям и где они находятся. Сегодня мы будем прояснять ситуацию, а дальше принимать решение", - отметила Потяева.