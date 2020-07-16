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На несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей
Во время несанкционированной акции в центре Москвы в полицию доставили 12 детей, сообщила РИА Новости детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:19
ольга ярославская
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574242137.html
Может пора уже несанкционированные акции отправлять проводить на лесоповал? Всеж какая польза обществу будет.
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Такая "власть" и детей боится...
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
Около 20 человек были задержаны на несанкционированной акции оппозиции в Москве в среду вечером, передает с места событий корреспондент РИА Новости
2020-07-16T11:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ольга ярославская, москва, происшествия

На несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

11:04 16.07.2020 (обновлено: 12:19 16.07.2020)
49217
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Во время несанкционированной акции в центре Москвы в полицию доставили 12 детей, сообщила РИА Новости детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

"Были задержаны несовершеннолетние, они ко мне не обращались. Всего в полицию было доставлено 12 детей, были вызваны в отделения их родители. И дети, и родители писали объяснительные, после чего всех отпустили", — сказала она.

Омбудсмен добавила, что проведет работу и выяснит, кто из задержанных детей уже стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Несанкционированная акция состоялась в центре Москвы накануне вечером. По данным столичного ГУ МВД, полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 132 человека. Сейчас решается вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности.
Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, пока жалобы от задержанных к ней не поступали, но за ночь она получила пять обращений от правозащитников.
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"Жалобы еще к нам не поступали, но были обращения от правозащитников - ОНК, адвокаты, которых не допускали в отделы МВД. Всего пять обращений от правозащитников. Я сначала обстановку выясню, как задержали, по каким основаниям и где они находятся. Сегодня мы будем прояснять ситуацию, а дальше принимать решение", - отметила Потяева.
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Ольга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Может пора уже несанкционированные акции отправлять проводить на лесоповал? Всеж какая польза обществу будет.
16 июля, 11:09
Евгений Д
1318512143656
Такая "власть" и детей боится...
16 июля, 11:45
Ольга Фёдорова (Коклеева)
1266010346872
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