На несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Во время несанкционированной акции в центре Москвы в полицию доставили 12 детей, сообщила РИА Новости детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
"Были задержаны несовершеннолетние, они ко мне не обращались. Всего в полицию было доставлено 12 детей, были вызваны в отделения их родители. И дети, и родители писали объяснительные, после чего всех отпустили", — сказала она.
Омбудсмен добавила, что проведет работу и выяснит, кто из задержанных детей уже стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Несанкционированная акция состоялась в центре Москвы накануне вечером. По данным столичного ГУ МВД, полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 132 человека. Сейчас решается вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности.
Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, пока жалобы от задержанных к ней не поступали, но за ночь она получила пять обращений от правозащитников.
13 июля, 08:00Особенности национального несанкционированного протеста
"Жалобы еще к нам не поступали, но были обращения от правозащитников - ОНК, адвокаты, которых не допускали в отделы МВД. Всего пять обращений от правозащитников. Я сначала обстановку выясню, как задержали, по каким основаниям и где они находятся. Сегодня мы будем прояснять ситуацию, а дальше принимать решение", - отметила Потяева.