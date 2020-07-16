"Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?

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Москва. Backstage "Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?

К холодной воде из-под крана многие москвичи относятся с недоверием. Ее боятся пить, верят, что ее очищают хлоркой, и кипятят по несколько раз перед употреблением. Откуда в квартиры горожан поступает вода и как на самом деле ее очищают? Что используется на станциях водоподготовки вместо хлора?