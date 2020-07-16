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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20200716/1574427111.html
"Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?
К холодной воде из-под крана многие москвичи относятся с недоверием. Ее боятся пить, верят, что ее очищают хлоркой, и кипятят по несколько раз перед употреблением. Откуда в квартиры горожан поступает вода и как на самом деле ее очищают? Что используется на станциях водоподготовки вместо хлора?
2020-07-16T14:00
москва. backstage
подкаст
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"Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?
К холодной воде из-под крана многие москвичи относятся с недоверием. Ее боятся пить, верят, что ее очищают хлоркой, и кипятят по несколько раз перед употреблением. Откуда в квартиры горожан поступает вода и как на самом деле ее очищают? Что используется на станциях водоподготовки вместо хлора?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574426031_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_de31622db9269574ec93eff8bc02566a.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?

14:00 16.07.2020
648
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?
Вчера, 14:00
К холодной воде из-под крана многие москвичи относятся с недоверием. Ее боятся пить, верят, что ее очищают хлоркой, и кипятят по несколько раз перед употреблением. Откуда в квартиры горожан поступает вода и как на самом деле ее очищают? Что используется на станциях водоподготовки вместо хлора?
Обязательно ли дополнительно фильтровать питьевую воду из-под крана? Почему жесткость – необходимое свойство воды? Как московскую воду проверяют на качество? И зачем водопроводной сети города искусственный интеллект?
О тонкостях водоподготовки рассказывает Олег Алиев, специалист ОАО "Мосводоканал".
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Москва. BackstageПодкаст
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