https://ria.ru/20200716/1574427111.html
"Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?
К холодной воде из-под крана многие москвичи относятся с недоверием. Ее боятся пить, верят, что ее очищают хлоркой, и кипятят по несколько раз перед употреблением. Откуда в квартиры горожан поступает вода и как на самом деле ее очищают? Что используется на станциях водоподготовки вместо хлора?
2020-07-16T14:00
2020-07-16T14:00
москва. backstage
подкаст
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"Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?
К холодной воде из-под крана многие москвичи относятся с недоверием. Ее боятся пить, верят, что ее очищают хлоркой, и кипятят по несколько раз перед употреблением. Откуда в квартиры горожан поступает вода и как на самом деле ее очищают? Что используется на станциях водоподготовки вместо хлора?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574426031_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_de31622db9269574ec93eff8bc02566a.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Москва.Backstage". Столичная вода: пить или не пить?
К холодной воде из-под крана многие москвичи относятся с недоверием. Ее боятся пить, верят, что ее очищают хлоркой, и кипятят по несколько раз перед употреблением. Откуда в квартиры горожан поступает вода и как на самом деле ее очищают? Что используется на станциях водоподготовки вместо хлора?