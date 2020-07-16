На Сахалине нескольких мужчин заподозрили в домогательствах к мальчикам

"В следственный отдел по городу Южно-Сахалинск... из дежурной части УМВД России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что, со слов жительницы областного центра, несколько неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от семи до девяти лет", - говорится в сообщении ведомства.