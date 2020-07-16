На Сахалине нескольких мужчин заподозрили в домогательствах к мальчикам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи проверяют нескольких мужчин на причастность к домогательствам к трем мальчикам в Южно-Сахалинске, сообщила в четверг пресс-служба СУСК РФ по Сахалинской области.
"В следственный отдел по городу Южно-Сахалинск... из дежурной части УМВД России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что, со слов жительницы областного центра, несколько неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от семи до девяти лет", - говорится в сообщении ведомства.
"В настоящее время личности мужчин установлены, они находятся в следственном отделе по Южно-Сахалинску, с ними проводятся проверочные мероприятия", - отмечается в релизе.
По информации СК, проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверку начала и региональная прокуратура.
"Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по публикации СМИ о фактах домогательств мигрантов до несовершеннолетних в планировочном районе Дальнее Южно-Сахалинска. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - отмечается в пресс-релизе надзорного ведомства.