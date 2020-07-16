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СК попросил арестовать еще четырех человек за торговлю детьми
СК просит арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:38
одинцово
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москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
одинцово, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК попросил арестовать еще четырех человек за торговлю детьми

10:55 16.07.2020 (обновлено: 17:38 16.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЮрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде
Юрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Юрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. СК просит арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
"В суд поступили четыре ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Срок ареста СК просит установить до 14 сентября.
Ребенок
24 июня, 01:05
Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире
Пресс-секретарь уточнила, что всем предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми). Заседания пройдут сегодня и начнутся, как только обвиняемых доставят в суд.
Накануне суд в рамках этого дела арестовал четырех врачей: Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову.
В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители – граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
На Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась суррогатным материнством и продажей новорожденных детей в Китай
26 апреля, 15:48
На Украине раскрыли "супермаркет" по продаже новорожденных в Китай
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ОдинцовоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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