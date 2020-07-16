На Мальте за неделю не выявили новых случаев COVID-19

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован на Мальте 7 марта. За четыре месяца коронавирус был выявлен у 674 человек в стране, девять человек скончались. По данным на утро четверга, коронавирус по-прежнему присутствует у четырех человек. Всего власти Мальты протестировали на наличие вируса более 109 тысяч человек.