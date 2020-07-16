https://ria.ru/20200716/1574425753.html
На Мальте за неделю не выявили новых случаев COVID-19
Министр здравоохранения Мальты Крис Ферн заявил, что власти страны на протяжении семи дней подряд не фиксируют ни одного нового случая заражения коронавирусной... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:54
2020-07-16T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мальта
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, мальта
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Министр здравоохранения Мальты
Крис Ферн заявил, что власти страны на протяжении семи дней подряд не фиксируют ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает издание Malta Today.
Министр также рекомендовал гражданам продолжать соблюдать осторожность, чтобы поддерживать успех страны в борьбе с коронавирусом.
Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован на Мальте 7 марта. За четыре месяца коронавирус был выявлен у 674 человек в стране, девять человек скончались. По данным на утро четверга, коронавирус по-прежнему присутствует у четырех человек. Всего власти Мальты протестировали на наличие вируса более 109 тысяч человек.
Как отмечает издание, к настоящему моменту практически все ограничения, введенные на Мальте из-за распространения коронавируса, отменены. Первого июля страна возобновила авиасообщение со странами, которые признаны министерством здравоохранения "безопасными".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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