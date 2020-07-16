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В австралийском штате Виктория выявили 317 новых случаев COVID-19
Австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 317 случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
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австралия
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коронавирус covid-19, скотт моррисон, виктория (австралия), австралия, в мире

В австралийском штате Виктория выявили 317 новых случаев COVID-19

10:53 16.07.2020
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
Машины скорой помощи в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 317 случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал ABC.
Еще два человека скончались от коронавируса. В среду в штате было проведено более 28,6 тысячи тестов.
На самый большой рост числа зараженных отреагировал премьер Виктории Дэниэл Эндрюс. По его словам, ужесточенные ограничения действуют всего неделю и "потребуется некоторое время, чтобы появилась стабильность в числах". Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает большое беспокойство.
По данным министерства здравоохранения страны на среду, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Австралии достигло 10 495, скончались 111 человек. Австралийский штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотт МоррисонВиктория (Австралия)АвстралияВ мире
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