https://ria.ru/20200716/1574425689.html
В австралийском штате Виктория выявили 317 новых случаев COVID-19
Австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 317 случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:53
2020-07-16T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
скотт моррисон
виктория (австралия)
австралия
в мире
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виктория (австралия)
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Австралийский штат Виктория зафиксировал за сутки рекордные 317 случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал ABC.
Еще два человека скончались от коронавируса. В среду в штате было проведено более 28,6 тысячи тестов.
На самый большой рост числа зараженных отреагировал премьер Виктории Дэниэл Эндрюс. По его словам, ужесточенные ограничения действуют всего неделю и "потребуется некоторое время, чтобы появилась стабильность в числах". Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что ситуация в Виктории вызывает большое беспокойство.
По данным министерства здравоохранения страны на среду, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Австралии достигло 10 495, скончались 111 человек. Австралийский штат Виктория стал центром распространения инфекции, и власти по рекомендации главного санитарного врача ранее объявили о повторном введении карантина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.