https://ria.ru/20200716/1574425628.html
Глава Камчатки предложил создать "Школу защитников природы"
С инициативой запустить на Камчатке волонтерский проект "Школа защитников природы", цель которого улучшить охрану заповедников от браконьеров, выступил врио... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:52
2020-07-16T10:54
камчатский край
владимир солодов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир солодов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл - РИА Новости
. С инициативой запустить на Камчатке волонтерский проект "Школа защитников природы", цель которого улучшить охрану заповедников от браконьеров, выступил врио губернатора края Владимир Солодова
, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Проект будет реализован совместно с ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", в который входят три особо охраняемые природные территории: Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник. Планируется привлечь туда волонтеров со всей страны.
"С руководством Кроноцкого заповедника мы не раз обсуждали проблему нехватки инспекторов. При этом мы знаем, как много людей хотят приехать, посмотреть природу Камчатки. У меня есть предложение запустить волонтерский проект под брендом "Школа защитников природы". Чтобы люди могли приезжать, получать навыки в природоохранной деятельности и увозить незабываемые впечатления. У нас есть острая потребность, а у молодежи, особенно студентов, наверняка будет интерес и готовность приехать летом, поработать на благо природы", - отметил Солодов.
По информации пресс-службы правительства региона, инициативу поддержал вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.