Глава Камчатки предложил создать "Школу защитников природы"

Проект будет реализован совместно с ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", в который входят три особо охраняемые природные территории: Кроноцкий заповедник, Корякский заповедник и Южно-Камчатский федеральный заказник. Планируется привлечь туда волонтеров со всей страны.

"С руководством Кроноцкого заповедника мы не раз обсуждали проблему нехватки инспекторов. При этом мы знаем, как много людей хотят приехать, посмотреть природу Камчатки. У меня есть предложение запустить волонтерский проект под брендом "Школа защитников природы". Чтобы люди могли приезжать, получать навыки в природоохранной деятельности и увозить незабываемые впечатления. У нас есть острая потребность, а у молодежи, особенно студентов, наверняка будет интерес и готовность приехать летом, поработать на благо природы", - отметил Солодов.