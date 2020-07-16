В Токио выявили 286 новых случаев COVID-19

ТОКИО, 16 июл - РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 зафиксировано в четверг за сутки в Рекордное число новых случаев COVID-19 зафиксировано в четверг за сутки в Токио , оно достигло 286, сообщил телеканал NHK

До сих пор наибольшее число инфицированных в японской столице было выявлено 10 июля, когда тесты показали положительную реакцию на вирус у 243 человек. Однако и число тестов в самом Токио существенно возросло. Данные были предоставлены проводившими их медицинскими учреждениями и органами здравоохранения.

Как заявила журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ , ежедневно в столице стали делать более 4 тысяч тестов на коронавирус, а в будущем планируется тестировать до 10 тысяч человек ежедневно.

Накануне власти Токио подняли до четвертого - максимального - уровня угрозу распространения коронавируса, однако пока никто не собирается вводить новое "чрезвычайное положение".

Как заявляют эксперты, нынешняя ситуация отличается от того, что было в апреле или мае, поскольку сейчас число тяжелых случаев осложнений на почве COVID-19 оказалось незначительным.

Более того, власти Японии обсуждают, как без ущерба для здоровья граждан открыть 22 июля кампанию "Езжай путешествовать" (Go to Travel), призванную стимулировать внутренний туризм, пострадавший от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Губернатор Токио накануне призвала серьезно пересмотреть эти планы, однако, как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга , правительство хочет "восстановить социально-экономическую жизнь, помочь регионам выбраться из тяжелой ситуации, поддерживания туризм и ресторанный бизнес".

В рамках кампании "Езжай путешествовать" правительство Японии намерено частично субсидировать транспортные и гостиничные расходы на поездки.

В конце мая на всей территории Японии был отменен действовавший почти полтора месяца режим чрезвычайной ситуации, и постепенно жители начали возвращаться к обычной жизни после самоизоляции и сокращения контактов. Однако с начала июня в Токио число положительных результатов новых тестов стало расти.