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Распространение нового коронавируса
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В Токио выявили 286 новых случаев COVID-19
Рекордное число новых случаев COVID-19 зафиксировано в четверг за сутки в Токио, оно достигло 286, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юрико коикэ
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япония
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коронавирус covid-19, юрико коикэ, ёсихидэ суга, япония, токио

В Токио выявили 286 новых случаев COVID-19

10:51 16.07.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020. Архивное фото
ТОКИО, 16 июл - РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 зафиксировано в четверг за сутки в Токио, оно достигло 286, сообщил телеканал NHK.
До сих пор наибольшее число инфицированных в японской столице было выявлено 10 июля, когда тесты показали положительную реакцию на вирус у 243 человек. Однако и число тестов в самом Токио существенно возросло. Данные были предоставлены проводившими их медицинскими учреждениями и органами здравоохранения.
Как заявила журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ, ежедневно в столице стали делать более 4 тысяч тестов на коронавирус, а в будущем планируется тестировать до 10 тысяч человек ежедневно.
Накануне власти Токио подняли до четвертого - максимального - уровня угрозу распространения коронавируса, однако пока никто не собирается вводить новое "чрезвычайное положение".
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Как заявляют эксперты, нынешняя ситуация отличается от того, что было в апреле или мае, поскольку сейчас число тяжелых случаев осложнений на почве COVID-19 оказалось незначительным.
Более того, власти Японии обсуждают, как без ущерба для здоровья граждан открыть 22 июля кампанию "Езжай путешествовать" (Go to Travel), призванную стимулировать внутренний туризм, пострадавший от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Губернатор Токио накануне призвала серьезно пересмотреть эти планы, однако, как заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, правительство хочет "восстановить социально-экономическую жизнь, помочь регионам выбраться из тяжелой ситуации, поддерживания туризм и ресторанный бизнес".
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В рамках кампании "Езжай путешествовать" правительство Японии намерено частично субсидировать транспортные и гостиничные расходы на поездки.
В конце мая на всей территории Японии был отменен действовавший почти полтора месяца режим чрезвычайной ситуации, и постепенно жители начали возвращаться к обычной жизни после самоизоляции и сокращения контактов. Однако с начала июня в Токио число положительных результатов новых тестов стало расти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрико КоикэЁсихидэ СугаЯпонияТокио
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