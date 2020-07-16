https://ria.ru/20200716/1574425452.html
В Ачинске возобновили подачу воды, ограниченную из-за аварии
Подача воды в Ачинск в Красноярском крае, где ранее действовали ограничения из-за аварии на трубопроводе, возобновлена, сообщили РИА Новости на Ачинском... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:51
2020-07-16T10:51
красноярский край
ачинск
происшествия
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красноярский край
ачинск
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, ачинск, происшествия