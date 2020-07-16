Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574425452.html
В Ачинске возобновили подачу воды, ограниченную из-за аварии
Подача воды в Ачинск в Красноярском крае, где ранее действовали ограничения из-за аварии на трубопроводе, возобновлена, сообщили РИА Новости на Ачинском... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:51
красноярский край
ачинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_0:194:2000:1319_1400x0_80_0_0_960f2feb45d0b9d96fa72bcbe913214a.jpg
красноярский край
ачинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_0:194:2000:1319_1400x0_80_0_0_960f2feb45d0b9d96fa72bcbe913214a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_0:6:2000:1506_1400x0_80_0_0_e990f462dce47faf610bc30823a9d0ec.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/93697/14/936971439_245:0:1757:1512_1400x0_80_0_0_aaf623416fe02c6fc2afb1c9a21557a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, ачинск, происшествия

В Ачинске возобновили подачу воды, ограниченную из-за аварии

10:51 16.07.2020
353
© Fotolia / Subbotina AnnaСмеситель в ванной комнате
Смеситель в ванной комнате
© Fotolia / Subbotina Anna
Смеситель в ванной комнате. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июл – РИА Новости. Подача воды в Ачинск в Красноярском крае, где ранее действовали ограничения из-за аварии на трубопроводе, возобновлена, сообщили РИА Новости на Ачинском глиноземном комбинате.
Ранее сообщалось, что из-за порыва трубопровода на сетях в районе насосно-фильтровальной станции Ачинского глиноземного комбината была ограничена подача воды в город. Власти организовали подвоз питьевой воды населению и в социальные объекты.
"Подача воды на город включена с 14.00 (10.00 мск)", - сказал собеседник агентства.
100000
Обсудить 0
Красноярский крайАчинскПроисшествия
Рекомендуем
Линии электропередач
В Тверской области восстановили нарушенное из-за грозы электроснабжение
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
В Токио выявили 286 новых случаев COVID-19
Москва
В Москве зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
Машины скорой помощи в Австралии
В австралийском штате Виктория выявили 317 новых случаев COVID-19
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Алиев оценил действия оппозиции во время акции в Баку
Иван Сафронов
Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит жалобы на арест Сафронова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
На Мальте за неделю не выявили новых случаев COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Сахалине нескольких мужчин заподозрили в домогательствах к мальчикам
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на выходных
Юрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде
СК попросил арестовать еще четырех человек за торговлю детьми
Полицейский
В Петербурге задержали налетчика, ограбившего банк на 3,5 миллиона рублей
Водитель скорой медицинской помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
Минобороны Азербайджана сообщило о сбитом беспилотнике ВС Армении
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 400 пациентов с COVID-19
Ученый работает с микроскопом
Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
Лента новостейМолния