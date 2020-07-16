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В Москве зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
Самое низкое число новых случаев коронавируса с начала апреля зафиксировано в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля

10:50 16.07.2020 (обновлено: 11:05 16.07.2020)
968
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самое низкое число новых случаев коронавируса с начала апреля зафиксировано в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 531 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 48,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% – от 46 до 65 лет, 8,8% - от 66 до 79 лет, еще 6,5% – старше 80 лет. Также 8% среди заболевших - дети.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Согласно данным Росстата, Москва занимает 41 место среди субъектов РФ по количеству новых случаев коронавируса. Также в столице самый низкий темп прироста новых случаев COVID-19 в РФ - он составляет 0,2%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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