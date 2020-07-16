В Москве зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самое низкое число новых случаев Самое низкое число новых случаев коронавируса с начала апреля зафиксировано в Москве , сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтвержден 531 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 48,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,5% – от 46 до 65 лет, 8,8% - от 66 до 79 лет, еще 6,5% – старше 80 лет. Также 8% среди заболевших - дети.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, Москва занимает 41 место среди субъектов РФ по количеству новых случаев коронавируса. Также в столице самый низкий темп прироста новых случаев COVID-19 в РФ - он составляет 0,2%.