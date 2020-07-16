Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит жалобы на арест Сафронова

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом от публики режиме рассмотрит апелляционные жалобы на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого ФСБ в госизмене, сообщила РИА Новости пресс секретарь суда Ульяна Солопова.
"Сафронов определением суда назначен к слушанию в закрытом режиме. Таким образом, слушателей и журналистов допустят только до оглашения постановления", - рассказала собеседница агентства.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.