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Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит жалобы на арест Сафронова
Мосгорсуд в закрытом от публики режиме рассмотрит апелляционные жалобы на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого ФСБ в госизмене,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:48
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
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дмитрий рогозин
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москва
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит жалобы на арест Сафронова

10:48 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в закрытом от публики режиме рассмотрит апелляционные жалобы на арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого ФСБ в госизмене, сообщила РИА Новости пресс секретарь суда Ульяна Солопова.
"Сафронов определением суда назначен к слушанию в закрытом режиме. Таким образом, слушателей и журналистов допустят только до оглашения постановления", - рассказала собеседница агентства.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
15 июля, 18:18
Москалькова следит за условиями содержания Сафронова в СИЗО
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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