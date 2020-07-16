Путин оценил роль машиностроительного комплекса

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего – 2020", отметив, что машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, нашей экономики в целом. Его развитие, раскрытие мощного научного, технологического потенциала являются безусловным приоритетом", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что к решению этих задач важно привлекать талантливую молодежь, задействовать их энтузиазм, стремление добиваться высоких результатов и внести личный вклад в достижение стоящих перед отраслью целей.

"За время существования ваш форум получил заслуженное признание отраслевого сообщества, учёных, представителей деловых кругов, помог многим молодым инженерам заявить о себе, претворить в жизнь востребованные идеи и проекты. Тем более отрадно, что добрая традиция этих ежегодных встреч продолжается, несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.