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Путин оценил роль машиностроительного комплекса
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего – 2020", отметив, что... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:46
владимир путин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, общество

Путин оценил роль машиностроительного комплекса

10:46 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего – 2020", отметив, что машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, нашей экономики в целом. Его развитие, раскрытие мощного научного, технологического потенциала являются безусловным приоритетом", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что к решению этих задач важно привлекать талантливую молодежь, задействовать их энтузиазм, стремление добиваться высоких результатов и внести личный вклад в достижение стоящих перед отраслью целей.
"За время существования ваш форум получил заслуженное признание отраслевого сообщества, учёных, представителей деловых кругов, помог многим молодым инженерам заявить о себе, претворить в жизнь востребованные идеи и проекты. Тем более отрадно, что добрая традиция этих ежегодных встреч продолжается, несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
Президент выразил уверенность в том, что нынешний онлайн-формат откроет новые возможности для результативной работы, а также что форум вызовет большой интерес, запомнится обширной программой, а "наиболее перспективные инициативы его участников найдут своё воплощение на практике".
Дмитрий Медведев
29 сентября 2019, 10:49
Медведев подчеркнул роль машиностроительной отрасли в экономике России
11151022
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