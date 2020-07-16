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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:25
канье уэст
сша
в мире
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Учитывая, что штаты являются ядерной державой, то анекдот про обезьяну с гранатой становится всё более актуальным.
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сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
канье уэст, сша, в мире

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

10:43 16.07.2020 (обновлено: 15:25 16.07.2020)
38754
© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии.

"Независимый кандидат в президенты может быть включен в избирательный список в Оклахоме", — говорится в сообщении. Отмечается, что 15 июля — последний срок для подачи документов от независимых кандидатов.

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На сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) представлена заполненная форма № 1, согласно которой Уэст будет выдвигаться от партии BDY. При этом форма заполнена и подписана неким Андре Бодифордом (Andre Bodiford).
О намерении участвовать в гонке за президентское кресло Уэст заявил в начале июля. По его словам, он станет независимым кандидатом, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп. Однако накануне нью-йоркский журнал Intelligencer сообщил, что музыкант отказался от этой идеи.
По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий — Республиканской и Демократической. В этом году они уже определены: это Дональд Трамп и Джо Байден. Однако случалось, что кандидаты от какой-либо третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. Последним, у кого это получилось, был бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19 процентов. Однако он не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков.
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3814793434
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Канье УэстСШАВ мире
Популярные комментарии
Учитывая, что штаты являются ядерной державой, то анекдот про обезьяну с гранатой становится всё более актуальным.
16 июля, 15:39
mazila-70
680100
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