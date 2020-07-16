Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии.
"Независимый кандидат в президенты может быть включен в избирательный список в Оклахоме", — говорится в сообщении. Отмечается, что 15 июля — последний срок для подачи документов от независимых кандидатов.
На сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) представлена заполненная форма № 1, согласно которой Уэст будет выдвигаться от партии BDY. При этом форма заполнена и подписана неким Андре Бодифордом (Andre Bodiford).
О намерении участвовать в гонке за президентское кресло Уэст заявил в начале июля. По его словам, он станет независимым кандидатом, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп. Однако накануне нью-йоркский журнал Intelligencer сообщил, что музыкант отказался от этой идеи.
По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий — Республиканской и Демократической. В этом году они уже определены: это Дональд Трамп и Джо Байден. Однако случалось, что кандидаты от какой-либо третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. Последним, у кого это получилось, был бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19 процентов. Однако он не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков.