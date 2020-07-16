Гинцбург оценил возможность конкуренции производителей вакцины от COVID

"Ни одна компания, самая большая и мощная, не сможет это сделать. Дай бог, чтобы все компании, которые будут производить качественные вакцины, за 2-3 года смогут эту задачу выполнить. Разнообразие останется, если они будут одинаково хороши. Если одна будет лучше, а другая не столь эффективна, понятно, что потребитель встанет в очередь. Но надеюсь, что все, которые выйдут на рынок, будут эффективными", - отметил он.