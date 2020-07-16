https://ria.ru/20200716/1574424744.html
Гинцбург оценил возможность конкуренции производителей вакцины от COVID
На мировом рынке останется несколько вакцин от коронавируса примерно одинаковой степени эффективности, поскольку ни одна компания самостоятельно не сможет... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:41
2020-07-16T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
общество
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Max Maxov
То есть как бы намекают что вакцинация будет обязательной? Раз уже "разрешают"... не обкатанным до конца не проверенным препаратом у которого возможна куча побочек и от которого наверняка пользы более чем ноль? серьезно? Окей, начинайте с кремля, потом дума, совет федерации и т.д. Потом нам расскажете чего и как, а мы подумаем. И особенно страшно слышать от наших чинуш, про "высший пилотаж бизнеса". Будет что-то типа собянинской плитки, которую можно каждый год перекладывать . Поэтому пофиг на качество, главное скорее дозу очередному "больному" воткнуть.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
На мировом рынке останется несколько вакцин от коронавируса примерно одинаковой степени эффективности, поскольку ни одна компания самостоятельно не сможет обеспечить весь необходимый объем, а привить придётся 6-7 миллиардов человек, считает директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
"Количество той вакцины, которую нужно произвести для земного шара, оно беспрецедентно. Поэтому никто никогда конкурентами не станет. Сколько нас живёт на земном шаре? Семь с половиной миллиардов. Небольшая часть переболеет в тяжёлой форме, у них возникнет иммунитет. А те, которые в лёгкой форме переболеют или просто будут заражены, те не будут защищены. Поэтому единственный способ защиты - это вакцинация", - сказал Гинцбург РИА Новости.
Таким образом, по словам специалиста, потребительский рынок вакцины от COVID-19 составит шесть-семь миллиардов человек.
"Ни одна компания, самая большая и мощная, не сможет это сделать. Дай бог, чтобы все компании, которые будут производить качественные вакцины, за 2-3 года смогут эту задачу выполнить. Разнообразие останется, если они будут одинаково хороши. Если одна будет лучше, а другая не столь эффективна, понятно, что потребитель встанет в очередь. Но надеюсь, что все, которые выйдут на рынок, будут эффективными", - отметил он.
При этом российская вакцина, как уточнил Гинцбург, будет доступна всем гражданам страны.
"Решается вопрос о том, чтобы, как и большинство вакцин, которые в нашей стране сейчас используются, она для нашего населения была бесплатна в том плане, чтобы она вошла в национальный календарь прививок", - добавил он, уточнив, что пока это тема не закрыта.
Кто первый выйдет на мировой рынок, по словам специалиста, зависит от Российского фонда прямых инвестиций, поскольку это" высший пилотаж бизнеса".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.