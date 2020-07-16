В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалить информацию

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутаты Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о наказании за отказ сайтов удалить информацию. Он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как следует из документа, непринятие провайдером мер по ограничению доступа к таким данным будет грозить штрафом:

— для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей; для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей; — для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей; — для юрлиц — от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. для юрлиц — от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Кроме того, аналогичные санкции предусмотрены за неудаление владельцем сайта информации, если это предусмотрено законом.

Также депутаты предлагают ввести штрафы за непринятие мер по ограничению доступа или удалению информации с призывами к экстремизму, пропагандой производства наркотиков или детской порнографии:

— для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей; для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей; — для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч; для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч; — для юрлиц — от трех до восьми миллионов рублей. для юрлиц — от трех до восьми миллионов рублей.

За повторное нарушение в первом случае штраф возрастет:

— для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей; для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей; — для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч; для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч; — для юрлиц — от четырех до восьми миллионов рублей. для юрлиц — от четырех до восьми миллионов рублей.

Во втором:

— для граждан — от 200 до 500 тысяч рублей; для граждан — от 200 до 500 тысяч рублей; — для должностных лиц — от 800 тысяч до миллиона; для должностных лиц — от 800 тысяч до миллиона; — для юрлиц — от восьми до 15 миллионов рублей. для юрлиц — от восьми до 15 миллионов рублей.