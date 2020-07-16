https://ria.ru/20200716/1574424612.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за отказ сайтов удалить информацию
Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о наказании за отказ сайтов удалить информацию. Он опубликован в электронной базе... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:39
2020-07-16T11:32
сергей боярский
госдума рф
александр хинштейн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574178841.html
lyuda.terenteva.55
Непременно следует принять и жёстко применять. Очистить, наконец, все сайты.
88
lyuda.terenteva.55
Какой "правды"? Если можно, по теме и конкретно.
37
31
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей боярский, госдума рф, александр хинштейн, общество
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Депутаты Александр Хинштейн
и Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о наказании за отказ сайтов удалить информацию. Он опубликован
в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как следует из документа, непринятие провайдером мер по ограничению доступа к таким данным будет грозить штрафом:
—
для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей;
—
для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей;
—
для юрлиц — от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
Кроме того, аналогичные санкции предусмотрены за неудаление владельцем сайта информации, если это предусмотрено законом.
Также депутаты предлагают ввести штрафы за непринятие мер по ограничению доступа или удалению информации с призывами к экстремизму, пропагандой производства наркотиков или детской порнографии:
—
для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;
—
для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч;
—
для юрлиц — от трех до восьми миллионов рублей.
За повторное нарушение в первом случае штраф возрастет:
—
для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;
—
для должностных лиц — от 500 до 800 тысяч;
—
для юрлиц — от четырех до восьми миллионов рублей.
—
для граждан — от 200 до 500 тысяч рублей;
—
для должностных лиц — от 800 тысяч до миллиона;
—
для юрлиц — от восьми до 15 миллионов рублей.
Эти меры не распространяются на случаи ограничения доступа и удаления информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав, уточняется в пояснительной записке.