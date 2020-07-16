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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574424382.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве - 0,2% и Подмосковье - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654180_0:0:2986:1680_1400x0_80_0_0_a0cc5aa2eb52cda1e4f65206dd3db769.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19

10:37 16.07.2020
519
© РИА Новости / Виталий БелоусовВодитель скорой медицинской помощи
Водитель скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Водитель скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксированы в Москве - 0,2% и Подмосковье - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,2%, 2. Московская область 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ 0,4%, 4. Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 0,5%, 5. Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Новгородская область, Республика Татарстан 0,6%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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