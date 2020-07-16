https://ria.ru/20200716/1574424182.html
В Филатовской больнице лечатся более 400 пациентов с COVID-19
Более 950 пациентов, в том числе 404 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:36
2020-07-16T10:36
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
москва
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https://ria.ru/20200716/1574423438.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, коронавирус в россии, москва