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В Филатовской больнице лечатся более 400 пациентов с COVID-19
Более 950 пациентов, в том числе 404 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:36
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва

В Филатовской больнице лечатся более 400 пациентов с COVID-19

10:36 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 950 пациентов, в том числе 404 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 953. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 922. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 404. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 5. В ОРИТ: 136. На ИВЛ: 53", - написал он в Facebook.

Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 10:29Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о совместимости вакцины от COVID-19 с другими прививками
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 93 человека, поступили 89.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииМосква
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