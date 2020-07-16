В Филатовской больнице лечатся более 400 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении: 953. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 922. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 404. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 5. В ОРИТ: 136. На ИВЛ: 53", - написал он в Facebook.