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Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус
Эксперты в беседе с РБК объяснили, почему тесты на коронавирусную инфекцию могут показывать ошибочный результат. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:12
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ярослав ашихмин, лариса попович, воз, высшая школа экономики (вшэ), москва, бразилия, сша, общество

Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус

10:41 16.07.2020 (обновлено: 11:12 16.07.2020)
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© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Эксперты в беседе с РБК объяснили, почему тесты на коронавирусную инфекцию могут показывать ошибочный результат.
По словам директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител. Также, по мнению ученого, важен и процесс тестирования — если тесты неудачно выбирают антиген, то они могут выявить остаточные следы других вирусов. По словам Попович, в России используются 16 тестов для выявления COVID-19 с различной чувствительностью, кроме того, у каждого из них есть ограничения на способность находить вирус и правильно его определять.
"Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома", — пояснила ученый.
Российские тесты имеют 95-96-процентную чувствительность, а в четырех процентах случаев допускаются ошибки. Однако, по мнению Попович, тестирование полезно. Она также отметила, что если есть симптомы болезни, то тесты нужно сдавать несколько раз.
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Врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин пояснил, что у человека есть две системы иммунитета. По его словам, в контексте коронавируса внимание концентрировалось на системе иммунитета, которая основана на производстве антител и процент заболевших оценивали именно по антителам. Клеточный иммунитет, как пояснил врач, срабатывает при заражении незаметно. Кроме того, служба "клеточного звена иммунитета" защищает от различных вирусов, в том числе и от коронавируса. Как пояснил Ашихмин, бессимптомное заболевание означает, что эта система смогла справиться и организм не задействовал антитела. Тесты на работу клеточного иммунитета, по словам Ашихмина, сделать сложно, так как в Москве есть лишь несколько лабораторий, которые могут определить наличие клеточного иммунитета у тех, у кого антител нет.
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По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено более 13,2 миллиона человек, погибли 518 тысяч. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 13,5 миллиона случаев COVID-19, а умерли свыше 584 тысячи человек. Больше всего заболевших в США, Бразилии и Индии.
В России зарегистрировано более 752 тысяч случаев заболевания, более 531 тысячи пациентов выздоровели, погибли 11 937 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ярослав АшихминЛариса ПоповичВОЗВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваБразилияСШАОбщество
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