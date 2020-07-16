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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки 8443 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 8 443 человека после COVID-19, за все время — 531 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), нижегородская область, общество

В России за сутки 8443 человека выздоровели от COVID-19

10:35 16.07.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 443 человека после COVID-19, за все время — 531 692, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 443 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 531 692", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 1 145 человек, в Подмосковье - 359, в Нижегородской области - 298.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьОбщество
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