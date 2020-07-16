В России выявили 6428 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За сутки в России выявили 6428 больных COVID-19, у 24,1 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
На первом месте по приросту заразившихся — по-прежнему Москва (+531 случай). Однако для столицы это рекордно низкий показатель с начала апреля.
За ней следуют Свердловская область (+349), Санкт-Петербург (+256), Ханты-Мансийский автономный округ (+252), Нижегородская область (+221) и Алтайский край (+215). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 в Еврейской АО (четыре заболевших), Севастополе (два), а также в Ненецком АО и на Чукотке (по одному).
Выздоровели 8443 человека, 167 скончались.
Накануне сообщалось о 6422 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 752 797 заразившихся коронавирусом, из них почти 12 тысяч умерли, 531 тысяча вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 13,1 миллиона больных COVID-19, как минимум 574 тысячи из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.