В России выявили 6428 новых случаев коронавируса

За ней следуют Свердловская область (+349), Санкт-Петербург (+256), Ханты-Мансийский автономный округ (+252), Нижегородская область (+221) и Алтайский край (+215). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 в Еврейской АО (четыре заболевших), Севастополе (два), а также в Ненецком АО и на Чукотке (по одному).