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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574423679.html
В России выявили 6428 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили 6428 больных COVID-19, у 24,1 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://ria.ru/20200715/1574381057.html
Это обычная сезонная эпидемия ОРВИ, раздутая до гипермасштабов, основная цель которой сокрыть причины перешедшего в активную фазу мирового финансового кризиса. Глобалисты считают, что смогут справиться с кризисом пока люди смотрят на эпидемию, и их не вынесут вперед ногами, нарисуют триллионы евро и долларов, и все станет как раньше. Однако кризис только набирает обороты и как раньше не будет, а вместе с тем не будет и либералов, и вторые -третьи-десятые волны распиареных эпидемий их не спасут.
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может хватит уже трупы считать, эпидемии нет, обычная ОРВИ
28
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1400x0_80_0_0_4dee6ce0d32b9a6bb41c0246a9f7927c.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6428 новых случаев коронавируса

10:31 16.07.2020 (обновлено: 11:41 16.07.2020)
24126
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл РИА Новости. За сутки в России выявили 6428 больных COVID-19, у 24,1 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
На первом месте по приросту заразившихся — по-прежнему Москва (+531 случай). Однако для столицы это рекордно низкий показатель с начала апреля.
За ней следуют Свердловская область (+349), Санкт-Петербург (+256), Ханты-Мансийский автономный округ (+252), Нижегородская область (+221) и Алтайский край (+215). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 в Еврейской АО (четыре заболевших), Севастополе (два), а также в Ненецком АО и на Чукотке (по одному).
Выздоровели 8443 человека, 167 скончались.
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Накануне сообщалось о 6422 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали 752 797 заразившихся коронавирусом, из них почти 12 тысяч умерли, 531 тысяча вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 13,1 миллиона больных COVID-19, как минимум 574 тысячи из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Чили, Мексика, ЮАР, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Это обычная сезонная эпидемия ОРВИ, раздутая до гипермасштабов, основная цель которой сокрыть причины перешедшего в активную фазу мирового финансового кризиса. Глобалисты считают, что смогут справиться с кризисом пока люди смотрят на эпидемию, и их не вынесут вперед ногами, нарисуют триллионы евро и долларов, и все станет как раньше. Однако кризис только набирает обороты и как раньше не будет, а вместе с тем не будет и либералов, и вторые -третьи-десятые волны распиареных эпидемий их не спасут.
16 июля, 11:03
Евгений Д
25112116
может хватит уже трупы считать, эпидемии нет, обычная ОРВИ
16 июля, 10:54
Евгений Д
13000114
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