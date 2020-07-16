Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200716/1574423438.html
Врач рассказал о совместимости вакцины от COVID-19 с другими прививками
Вакцинацию от коронавируса и другие прививки лучше не делать одновременно, их нужно будет "развести" по времени на две-три недели, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
александр гинцбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://ria.ru/20200715/1574408764.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, александр гинцбург, общество

Врач рассказал о совместимости вакцины от COVID-19 с другими прививками

10:29 16.07.2020
851
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса и другие прививки лучше не делать одновременно, их нужно будет "развести" по времени на две-три недели, сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Побочки не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть. Из этих соображений хотя бы на пару недель желательно их развести. На пару-тройку недель", - ответил Гинцбург на вопрос, можно ли будет сочетать вакцинацию от COVID-19 с другими сезонными прививками, в том числе от гриппа.
Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19
15 июля, 20:43
Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19 18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
Это, как уточнил специалист, уже задача организаторов календаря прививок.
"Задача вполне решаемая. Более сложные задачи решали на моей памяти, когда гепатит В вводили в роддомах, соответственно, там надо было с прививкой от туберкулёза разводить по времени. Тоже все решили", - напомнил Гинцбург.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
420000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлександр ГинцбургОбщество
Рекомендуем
Facebook
Проект о штрафах за неудаление данных затронет YouTube и Facebook
Прививка
Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Директор ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Водитель скорой медицинской помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве выявили 531 случай COVID-19
Ученый работает с микроскопом
Ученые объяснили ошибочные результаты тестов на коронавирус
Москва
В Москве зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
Ученые изобрели новый препарат для борьбы с коронавирусом
Жара
Врач рассказал о серьезной опасности перепадов погоды
Медик готовит шприц с вакциной
Гинцбург оценил возможность конкуренции производителей вакцины от COVID
Врач в госпитале COVID-19
В России выявили 6428 новых случаев коронавируса
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
04:02Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
03:57Назначение врио губернатора Хабаровского края ожидается в ближайшее время
03:49Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Лента новостейМолния