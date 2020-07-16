Врач рассказал о совместимости вакцины от COVID-19 с другими прививками

"Побочки не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть. Из этих соображений хотя бы на пару недель желательно их развести. На пару-тройку недель", - ответил Гинцбург на вопрос, можно ли будет сочетать вакцинацию от COVID-19 с другими сезонными прививками, в том числе от гриппа.