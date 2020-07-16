Врач рассказал о совместимости вакцины от COVID-19 с другими прививками

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса и другие прививки лучше не делать одновременно, их нужно будет "развести" по времени на две-три недели, сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Побочки не будет, это точно. Другое дело, что по времени их немного надо, желательно развести будет, чтобы одновременно все-таки не колоть. Из этих соображений хотя бы на пару недель желательно их развести. На пару-тройку недель", - ответил Гинцбург на вопрос, можно ли будет сочетать вакцинацию от COVID-19 с другими сезонными прививками, в том числе от гриппа.
15 июля, 20:43Пошли домой: выписали добровольцев испытаний на вакцину от Covid-19 18 первых добровольцев испытали вакцину от COVID-19. На них проверяли безопасность и переносимость компонентов вакцины. Перед выпиской было проведено контрольное обследование. С положительными результатами и иммунитетом к вирусу участники испытаний отправлены домой из военного госпиталя имени Бурденко.
Это, как уточнил специалист, уже задача организаторов календаря прививок.
"Задача вполне решаемая. Более сложные задачи решали на моей памяти, когда гепатит В вводили в роддомах, соответственно, там надо было с прививкой от туберкулёза разводить по времени. Тоже все решили", - напомнил Гинцбург.
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